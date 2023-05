Šušković: Već smo odradili inicijalne pripreme za štrajk

Podijeli :

Oko sedam i pol tisuća zaposlenih u pravosuđu, prvenstveno zapisničara i upisničara, spremno je na štrajk ako ne dobiju veće plaće. Vanja Kranic o svemu je razgovarala s Ivom Šušković iz Sindikata državnih službenika.

“Nakon tri godine došli smo do trenutka da razgovaramo o pokretanju postupka mirenja”, kaže Šušković dodajući da “ministar za sada ima razumijevanja, ali nema dovoljno sredstava u proračunu”. “Prošli tjedan smo dostavili naše zahtjeve, iznos u našim zahtjevima je 400 eura neto, to im izgleda kao nerealan zahtjev. Godine nakupljanja anomalija dovele su do trenutka pucanja i oni sami ne znaju kako više riješiti sve te zahtjeve. Stvorilo se nezadovoljstvo i nepovjerenje prema Vladi i narušava međuljudske odnose”, govori Šušković.

“Ovo je situacija koju smo već imali 2019. Otad se stvorilo dodano nezadovoljstvo”, ponavlja.

Postupak mirenja traje pet dana, vidjet ćemo kako će sve to izgledati, poručila je. “Mi smo već odradili neke inicijalne, osnovne pripreme za štrajk, pripremat ćemo se i dalje, spremni smo”, tvrdi.

Reforma plaća najavljena je za ljeto, Šušković kaže: “Tu reformu plaća državna uprava očekuje desetljećima, to nije novo. Novo je što sad vjerujemo da će se ta reforma ipak dogoditi. To nije utjeha za one koji desetljećima čekaju i koji su osjetili inflatorni udar i od svojih plaća ne mogu živjeti.”

