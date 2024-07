Umirovljenici nezadovoljni zbog povišica u politici: “U Vladi su bili vrlo lukavi, a rekla bih – i podli”

Podijeli :

Ne prestaju reakcije na drastično povećanje dužnosničkih plaća. Veće plaće za 1500 eura dobit će i bivši dužnosnici koji koriste povlasticu "6+6". S druge strane, umirovljenici mogu za srpanj računati na veće mirovine od 40 eura.

No, Sindikat umirovljenika Hrvatske izračunao je da bi usklađivanje mirovina trebalo iznositi 7,11 posto. Jer, i dalje više od 60 posto umirovljenika prima ispodprosječnu mirovinu, odnosno manje od 530 eura mjesečno.

U hladu, skriven od ljetnog sunca Branko može samo maštati o tome na što bi potrošio iznos nove povišice naših političara, što je otprilike 2000 eura.

“Kćeri bih kupio još jedan stan. A što da drugo kažem, ne znam. Jer 2000 eura meni je ono… uopće ne razumijem koliko je to. Znam koliko je to novaca, ali do njih je teško doći. Ja sam umirovljenik, radim u Sokolu dodatno da si još zaradim”, govori Branko.

Ma neka su plaće povećane, kaže Goran, zaslužili su.

“Ma dapače, da su si bar još triput digli. Mogli su, uzeli su. Pa zato se ljudi školuju, zato žele da iz nižega skoče gore, da im bude ljepše u životu. Pogotovo ovaj Penava. Vidjeli ste, predivan čovjek. Pa vidite vi da iz njega sija znanje. Pa da si taj ne uzme? Dajte, molim vas.”

Ali nije samo da uzimaju. Političari i vraćaju. Idućeg mjeseca Vlada priprema drugu ovogodišnju indeksaciju mirovina kojom će prosječna mirovina porasti.

“S obzirom da još nemamo podatke za lipanj, stopu inflacije i porast plaće, mi očekujemo da ćemo u kolovozu ćemo saznati o kolikom postotku povećanja mirovina mogu naši umirovljenici računati s prvim srpnjem ove godine. Očekujemo sasvim sigurno prema svim dosadašnjim podacima da će taj rast biti iznad sedam posto”, izjavio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna A. Petrović ima konkretniju procjenu i kaže 7,11 posto.

“Možemo računati da će većina ljudi dobiti između 20 i 30 eura i to tek u rujnu. Dok su naši dužnosnici bili vrlo lukavi, a ja bih rekla i podli, zato što su usred ljeta retroaktivno uračunali sebi povećanja od 70 posto i to već s plaćom za kolovoz. Jako im se žuri da ne bi netko od njih postao korumpiran, jel’ da?”

Dakle, političarima 70 posto više, umirovljenicima sedam posto više. HDZ-ov koalicijski partner iz Hrvatske stranke umirovljenika Veselko Gabričević ima obrazloženje.

“A je li to pošteno… Evo dopustite isto tako da kažem jednu istinu jer ljudi bi trebali znati i to. Prije osam godina prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosila je 325 eura, a sada će iznositi 622. To je dosta velika razlika. Međutim, to još uvijek nije dovoljno za jedan normalan život velikog broja umirovljenika.”

Prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosi 580 eura neto. Uz očekivanu indeksaciju od 7,11 posto, prosječna mirovina će porasti za nešto više od 40 eura i iznosit će 622 eura, što je četiri puta manji iznos nego povećanje plaće predsjednika Republike koji će u kolovozu dobiti 6074 eura, što je povišica od 2474 eura. No, još više zabrinjava podatak što 60 posto umirovljenika prima manje od prosječne mirovine.

“Najnovija umotvorina državnih službenika je da su izračunali kategoriju sveukupne mirovine u koju su utrpali sve povlaštene mirovine, sve ratne vojne invalide i time pokušavaju popraviti prosjek”, nezadovoljna je Petrović.

A prije povećanja mirovina od prosječno 40 eura, primanja će se povećati i bivšim dužnosnicima. Svi oni koji su nakon prestanka mandata odabrali opciju šest mjeseci primati punu plaću pa još šest mjeseci pola plaće, dobit će povećanje te naknade od oko 1500 eura. Tako će, primjerice, bivši saborski zastupnici Davor Dretar, Bojan Glavašević ili Marko Milanović Litre primati veću plaću nakon mandata nego li su je primali dok im je mandat trajao.

