Baby Lasagna: Ne mogu prihvatiti 50.000 eura. Molim Plenkovića da taj novac donira

Podijeli :

REUTERS/Leonhard Foeger

Premijer Andrej Plenković je u ime Vlade na sjednici najavio novčanu nagradu od 50.000 eura Marku Purišiću, poznatijem kao Baby Lasagna. No, on to neće prihvatiti.

Naime, za uspjeh na Eurosongu, vladajući su ga željeli novčano nagraditi i na taj mu se način zahvaliti na velikom uspjehu.

“Zahvaljujem hrvatskoj Vladi na novčanoj nagradi u iznosu od 50.000 eura. Ipak, te novce ja ne mogu prihvatiti. Mogao bih navesti mnogo razloga zašto, ali prvi, najbitniji i dovoljan je što postoji puno drugih pojedinaca i organizacija kojima će taj novac daleko više pomoći”, napisao je na Instagramu Baby Lasagna pa nastavio:

“Ovim putem molim gospodina Plenkovića da u moje ime te ime hrvatske Vlade donira 25.000 eura Zavodu za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom “Mladen Ćepulić”. Nadalje, ostalih 25.000 eura volio bih donirati Zavodu za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matilnih stanica KBC Zagreb. Hvala.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Vlada će Baby Lasagni dati novčanu nagradu, Plenković otkrio: “Dodijelit ćemo mu 50.000 eura” Tajni sastojak za najukusniji pečeni krumpir: Uvijek će biti savršeno hrskav i neće se lijepiti