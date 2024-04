Plenković usporedio Milanovića s malim mišem: “Mi ćemo svakoga dana podsjećati na te afere”

Podijeli :

Predsjedništvo HDZ-a održalo je sastanak nakon pregovora s Domovinskim pokretom.

Nakon Predsjedništva javnosti se obratio predsjednik stranke Andrej Plenković.

Na samom početku je podsjetio da dolazak borbenih aviona Rafale. “Hrvatsko ratno zrakoplovstvo bit će najjače od Njemačke do Grčke i time osnažujemo naše snage u NATO-u i stječemo sposobnost odvraćanja kakvu do sada nismo imali”, rekao je.

Dotaknuo se i inflacije koja je najmanja od jeseni 2021. – 3,7 posto. “Vlada je nastavila regulirati i cijene benzina, plina i struje”, dodao je.

“Sutra će hrvatski građani po prvi put imati prilike vidjeti Rafale od 9 do 11 sati. Dva će letjeli kontinentalnom Hrvatskoj, a jedan će preletjeti zapadnu i južnu Hrvatsku. Kad već imamo takve zrakoplove red je da ih i hrvatski narod vidi i doživi”, naveo je.

Napomenuo je da s DP-om nastavljaju pregovore i da se nitko nikoga ne odriče, osvrćući se na SDSS. “To nije službeno stajalište HDZ-a. Nismo u fazi da o detaljima govorimo, ali jučerašnji sastanak je bio jako dobar”, rekao je.

“Rok za konstituiranje Sabora je krenuo danas, a mi intenzivno radimo na dogovoru oko vlade i sve ćemo učinit da to bude prije ovog roka za konstituiranje Sabora”, dodao je.

Komentirao je i Vesnu Vučemilović. “Čuli ste njezin stav, ne želi ići s teško poraženim gubitnicima, koji umjesto da se povuku i čestitaju, bave nekom fikcijom i zlonamjerno difamiraju u napadaju HDZ. Sve koruptivne afere lijevih i teško poraženih stranka, mi ćemo svakoga dana podsjećati na te afere. Od županice Lovrić-Merzel, pa sastanak Zmajlovića s Kovačevićem, pa trgovina utjecajem Orešković prilikom imenovanje na mjesto predsjednice Povjerenstava za sukob interesa”, istaknuo je nazvavši ih kvazi-antikorupcijskom ljevicom.

“Grbin je koristio nešto na što nije imao pravo pa ima obraza prigovarati drugima. Predvodnik te politike je kršitelj Ustava Milanović koji se sakrio i bježi od mikrofona. Doveo je izbore na rub regularnosti i sada se sakrio kao mali miš”, naveo je.

Ne vidi ništa sporno da razgovore vode iz Banskih dvora. “Vodimo ih iz pozicije iz koje smo sada. Vodimo ih zato jer nam je tamo praktičnije i zgodnije”, odgovorio je novinarima i dodao da ga ne zanima prijava Gonga.

Glavašević: Plenković je gotov, čekam trenutak kad će parafrazirat Sanadera

Upitan je i o prijavi protiv bivšeg ministra obrane Marija Banožića koja je stigla sada nakon izbora. “Mi smo tada reagirali momentalno, prestao je biti ministar odmah. Nije kao neke koji su bili potpredsjednici vlade do presude u sličnoj nesreći. Nije to isto. Nije isto kada Milanović kaže da su neki suci bukve, a mi kada Vrhovni sud donese odluku kažemo uredu. To je nebo i zemlja”, rekao je.

“Zato je smiješno da nam jedna ekipa puna korupcijaških afera, nepotizma, antisemitizma, a to je ovaj zamjenik splitskog gradonačelnika. Njih je Grbin, Milanovićev jatak, prošvercao kao dvoje Dalmatinaca nu zagrebačke jedinice. Ja mislim da kuha u zagrebačkom SDP-u”, dodao je.

Kaže da se nije danas čuo s Banožićem,, ali da se više puta s njime čuo i posjetio ga u bolnici i da nema ništa novog.

Komentirao je i fotografiju Anušića i Dabre na obiteljskom druženju. “Oni su prijatelji, to se zna. nema tu nikakve politike. To može biti samo korisno za opću klimu u razgovorima, zašto bi to bilo išta negativno”, naveo je.

Tvrdi da im DP nije uvjetovao ukidanje Istambulske konvencije. “U politici, ako postoji dobra volja i temeljni poriv rada za opće dobro, da bi netko činio nešto dobro mora sagledati što je bila poruka naroda 17.4., a to je da je HDZ uvjerljivi relativni pobjednik. I mora formirati većinu s onima koji su dobili povjerenje, a to je DP koji je dobio respektabilnih 13 mandata. Kada postoji volja onda se uvijek može naći rješenje”, napomenuo je.

“Sigurno se neće dogoditi da teško poraženi gubitnici koji nisu priznali poraz se i dalje ponašaju kao i zadnjih osam godina, bez ikakve ideje za budućnost Hrvatske i njihova točka se sastoji od bacanja blata. Sada se javio elektabilni Bojan koji nije ušao u Sabor, niti će ući u EP”, rekao je.

Ponovio je da oporba u demokracijama nema pravo doći do većine. “To je teško poražena oporba, korumpirani SDP, korumpirani pojedinci manjih stranka koji godinama o HDZ-u govore isto, lažna teza da su institucije porobljene, lažna teza da je HDZ korumpiran, ne korumpirani su oni. Pustili smo DORH da radi svoj posao i onda imate uhićene visokopozicionirane ljude i na taj način se borite protiv korupcije”, tvrdi Plenković.

Odbacio je nove izbora. “Pobjednici formiraju vladu”, ponovio je.

