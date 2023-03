Podijeli :

Nakon sjednice Vlade te nakon teških optužbi predsjednika Zorana Milanovića, premijer Andrej Plenković održava press konferenciju.

Nakon uvodnog osvrta na sjednicu Vlade, na kojoj se govorilo o reformi zdravstva, prijedlogu o uvođenju samo 16 radnih nedjelja u godini, predstavljenom paketu pomoći i drugim prijedlozima koji se upućuju u Sabor, a o čemu je bilo riječ već i ranije, Plenković se osvrnuo na slučaj župana Damira Dekanića.

Upitan vjeruje li još uvijek da je gospodin Dekanić bio suvozač, rekao je:

“Kada sam ja to rekao? Ja sam dao samo jednu izjavu na tu temu. Rekli smo da se sve treba rasvijetliti. Vidite da institucije djeluju. Da ima pritiska HDZ-a, ne bi bilo ničega”.

Jandroković o uhićenju župana Dekanića: Institucije rade svoj posao

Potom je prozvao je oporbene stranke zbog utjecaja na DORH i poručio da je to nedopustivo:

“Od jučer gledam da strančice poput Domovinskog pokreta govore da su tjednima radili pritisak na DORH i policiju. To nije dobro za neovisnost institucija.”

Dodao je da treba sve rasvijetliti, a da je na Dekaniću da govori istinu.

Na pitanje ako se pokaže da je kriv, hoće li ga pozvati na ostavku, odgovorio je:

“Vidjet ćemo što će biti, dok sud odluči, ima puno do toga.”

Milanović: Ovo što se dogodilo u Vinkovcima s ovim županom, to ide do vrha!

O Milanovićevoj izjavi rekao je:

“Što se tiče insinuacija da to ima veze s bilo kim od nas, to je neistina. Ako se nešto dogodilo drugačije, dogodilo se tada u neposrednom razdoblju nakon nesreće. Kako bi netko od nas u noći mogao doznati da se nešto dogodilo.”

“Da ga netko štiti, ne bi došlo do ovog jučer”, istaknuo je odgovarajući na upit o zataškavanju koje je trajalo godinu dana.

Rekao je i da jedinu informaciju koju ima je ova koja je cijelo vrijeme u eteru.

Odgovorio je na Milanovićeve izjave poručivši mu da on djeluje protuustavno:

“U nizu krivih informacija koje on govori, ponovno je rekao da djeluje protuustavno. Moram podvući crtu i podsjetiti tko godinama djeluje protuustavno- to je Milanović. Zadaća predsjednik RH je da usklađeno brine o djelovanju institucija. Način na koji se on ponaša, ponaša se potpuno neprimjereno i na neustavan način. Nastoji stalno rušiti Vladu i to na najbrutalniji način vrijeđajući članove Vlade, ministre.”

Ističe da je tretman Vlade prema njemu odgovor na njegovo protuustavno ponašanje:

“Politička poruka nakon što gledamo takvo ponašanje, kako se nije ponašao niti jedan predsjednik dosad, bavi se nečim što nije njegov posao, a budući da se tim bavi, dobiva tretman kakav zaslužuje. Nema potrebe da se s njim vodi bilo kakav dijalog.”

Milanović: Ne želim da mi Plenković bude svjedok na bar mitzvi ili pričesti

“Politička poruka koju šaljemo je da ovakvo ponašanje ne dolazi u obzir i neće proći bez odgovora s naše strane i odgovor je ovakav”, dodao je.

Podsjetimo, predsjednik RH Zoran Milanović, između ostalog, kazao je ranije:

“Ovo što se dogodilo u Vinkovcima s ovim županom, to ide do vrha. Ja sam bio premijer, da se župan u moje vrijeme ponapijao i porazbijao pola šora i avliju i da je to zataškavano godinu dana i da premijer s tim nema nikakve veze, e to, brate, na drugom molitvenom doručku pričaj. To je problem, koji zakon to pozna, koji moralni kodeks, koja vjerska knjiga? To je upropaštavanje države”, kazao je Milanović.

