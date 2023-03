Podijeli :

Predsjednik Republike Zoran Milanović se, odgovarajući na pitanja novinara nakon sastanka s predsjedateljicom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović na Pantovčaku, osvrnuo i na slučaj uhićenog HDZ-ovog vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića.

“Poznaje li zakon proceduru prema kojoj se napiješ, divljaš u autu i burgijaš okolo i mašeš kandžijom po selu, srušiš ogradu, streseš auto s časnim sestrama i onda krivotvoriš izvješće? Poznaje li to zakon? Ili je to stranačka legislativa koja to poznaje”, rekao je Milanović te dodao:

Milanović: Ne želim da mi Plenković bude svjedok na bar mitzvi ili pričesti

“Ovo što se dogodilo u Vinkovcima s ovim županom, to ide do vrha. Ja sam bio premijer, da se župan u moje vrijeme ponapijao i porazbijao pola šora i avliju i da je to zataškavano godinu dana i da premijer s tim nema nikakve veze, e to, brate, na drugom molitvenom doručku pričaj. To je problem, koji zakon to pozna, koji moralni kodeks, koja vjerska knjiga? To je upropaštavanje države. Tako da, ljudi se plaše i nije vreme”, kazao je Milanović.

O uhićenom vukovarsko-srijemskom županu oglasio se i MUP, a detalje možete pročitati OVDJE.

