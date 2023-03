UŽIVO Milanović: Ako se Dayton bude dirao, iz toga može izaći će samo zlo

Podijeli :

N1/Ivan Hrstić

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je na danas na Pantovčaku predsjedateljicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Cvijanović. Milanović i Cvijanović održali su tête-à-tête susret, nakon čega su uslijedile izjave za medije.

Izjave Milanovića i Cvijanović pratite užio na N1 televiziji i na našem portalu.

“Do sastanka je došlo temeljem razgovora prije nekoliko tjedna. Mislim da je to pravo vrijeme i dobar način. Odnosi s prethodnim Predsjedništvom nisu bili dobri, u mom mandatu. Sad je vrijeme da se otvori novo poglavlje, a to je BiH kako je mi vidimo, kako je ja vidim, a to je subjekt međunarodnog prava temeljen na Daytonu. On je temelj BiH” rekao je Milanović.

“U interesu je Hrvatske, prava i pravde je da se Dayton ne dire. Ako se Dayton bude dirao, iz toga može izaći će samo zlo”, dodao je.

Dodao je i da su razgovarali o miru i stabilnosti u regiji te europskom putu BiH.

Razgovarali su i o položaju Hrvata u BiH. “Jednog ravnopravnog naroda, a ne manjine. Iako manjine u Hrvatskoj imaju dobar status. Za Hrvate u BiH očekujemo da status bude dostojanstven, jednak statusu Bošnjaka i Srba. S tim sam spreman razgovarati sa svakim.”

Milanović je rekao da kod Željke Cvijanović i njenog političkog kruga vidi “veći kvantum zdravog razuma i dobre volje”.

Cvijanović je rekla da je također opredijeljena za Daytonski sporazum kao stalnu postavku.

