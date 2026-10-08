Prije 35 godina Hrvatska raskinula veze s bivšom državom i krenula svojim putem

Sabor je tu značajnu odluku donio nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij na hrvatsku Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti koju je Sabor donio 25. lipnja 1991. godine. Naime, stupanje na snagu ove Odluke odgođeno je tada za tri mjeseca na osnovi Brijunske deklaracije od 7. srpnja, odnosno na zahtjev Europske zajednice koja je jugoslavensku krizu pokušala riješiti mirnim putem.