“Razočarana sam što danas u Hrvatskoj vodimo polemiku tko je kriv za ovaj rat, tko je što započeo, a daleko manje smo koncentrirani na to što mi kao mala zemlja, mala nacija možemo učiniti. Ne možemo puno, ali mislim da možemo puno više empatije pokazati i uskočiti gdjegod je nama to moguće i mislim da bi se u tom pogledu trebali malo više potruditi – svi mi”, rekla je Antunović.

Smatra da veliku uologu u tome imaju mediji.

“Mediji se ne bi trebali fokusirati na jednu ili drugu stranu u smislu traženja krivice i odgovornosti, nego upravo na ova stradanja koja prolaze ljudi. Vodeći političari morali bi na jedinstven način postupati, ne junačiti se, ne politizirati na toj temi, nego pokušati doprinijeti na jačanje empatije za taj narod koji pati”, dodala je.

Ističe da uvijek postoji prostor za razgovor i dogovor, a onda i na širenje i jačanje te empatije. “Potrebno je traženja jedinstvenog stava koji ne bi navodio ljude da se opredjeljuju, nego da susojećaju i da čine sve da se taj krvavi rat zaustavi.”

“Ispade i bahatost predsjednika, premijera, ministara mediji bi trebali ignorirati”

Posebno je nezadovoljna predsjednikom Republike Hrvatske.

“Ja sam jako kritična prema tome kako predsdjenik države misli da vodi politiku. On ne vodi nikakvu politiku, koristi politiku za svoje političko pozicioniranje i isključivo za svoje političke interese. No i tu ima lijeka. Znam da nije lako provedivo, ali bilo bi efikasno kad bi se njegovi ispadi ili ispadi nekih minsitari, predsjednika Vlade, bahatost, kad bi se to jednostavno medijski ignoriralo”, smatra Antunović. Dodaje da bi političari svojim ponašanjem trebali djelovati tako da u nama pobuđuju pozitivne emocije, a ne podjelu.

Zadnji primjer je treba li Hrvatska ući u vojnu misiju EU-a pomoći Ukrajini, odnosno trebamo li u Hrvatskoj obučavati ukrajinske vojnike.