Zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan gostovala je u N1 Studiju uživo gdje je komentirala pitanje migracija, ali i predstojeće europske izbore iduće godine.

Ministri unutarnjih poslova država članica EU-a dogovarali su u četvrtak u Bruxellesu mehanizme u kriznim situacijama u slučaju velikog priljeva migranata, ali je ostalo razjasniti još nekoliko pojedinosti te se dogovor očekuje u sljedećih nekoliko dana. Hrvatski ministar Davor Božinović nakon sastanka je rekao da se nada da će se cijeli paket usvojiti do kraja mandata sadašnje Komisije i Parlamenta.

Biljana Borzan ne misli da je to moguće: “Nisam toliko optimistična jer pitanje migracija je pitanje u cijelom svijetu. Nemamo utjecaj kako se negdje živi, da neće biti potrebe za migracijama. Ulazak naših susjednih zemalja u EU olakšao bi taj pritisak, ali ni to se neće dogoditi do kraja godine. Problem Schengena problem je cijelog EU-a koji se često koristi od desnih vlada koje koriste priliku da bi podizali naboj i dizali biračko tijelo na noge.”

Govoreći o pojačavanju sigurnosti na šengenskim granicama Borzan je istaknula:

“Ako pojačamo granice među nama u EU, onda se gubi ideja slobodnog kretanja ljudi i robe, mi se odričemo toga. To je smisao postojanja EU-a. Rješenje mora biti na vanjskim granicama. Problem Schengena nije problem Hrvatske, nego EU-a. Ne smijemo tu biti sami. EU je tu ponovno na kušnji da pokaže ima li odgovor i ima li smisla za postajnjem EU-a. Europski parlament nema osobitih ovlasti vezanih uz Schengen, ali razgovara se o tome.”

“Tu će temu sigurno nametati desnica, njima odgovara narativ vanjskog neprijatelja. Nažalost, kad je nedavno Ursula von der Leyen držala godišnji govor o stanju Unije, nije se izjasnila jasno što će se konkretno po ovom pitanju napraviti”, dodaje.

Odgovorila je i na optužbe iz HDZ-a da je SDP pokušao kompromitirati ulazak Hrvatske u Schengen.

“Mediji premijerovu tu izjavu nisu pretjerano prenosili jer znaju da je ta teza potpuno besmislena. SDP nikad nije pokazao euroskepticizam”, napomenula je Borzan.

Europski pučani intenzivno koketiraju s desnicom koji su uglavnom populisti koji idu na najniže strasti i to zabrinjava, rekla je Borzan dodajući da u EU-u postoji pravilo u kojem su na jednoj strani eurofili, a na drugoj euroskeptici.

Govoreći o rastu rejtinga HDZ-a u odnosu na SDP, Borzan je zaključila:

“HDZ je napravio mrežu koja je motivirana da ostanu na vlasti, prvenstveno mislim na državna poduzeća. To je za Hrvatsku pogubno. Važno je da HDZ siđe s vlasti da bi se pročistile stvari.”

