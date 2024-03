Pročešljali smo izborne slogane, evo što o njima kažu stručnjaci

Podijeli :

Izborni slogani važan su dio svake kampanje. Originalni ili ne, ponekad su ključni za političku pobjedu stranke. Neke slogane pamtimo godinama, dok su neki postali primjer dobrih političkih kampanja. Provjerili smo kakva su očekivanja od ovogodišnjih političkih slogana i kampanja.

Mjesec dana prije izbora, zahuktavaju se političke kampanje, ali i mašta u predizbornim sloganima. U HDZ-u kažu do glasača će uz slogan: “Za sve izazove”. Među marketinškim stručnjacima, podijeljena mišljenja. Maro Alavanja, marketinški stručnjak, koji na naše pitanje kaže da nije angažiran na izborima, tvrdi:

“Razumijem što su oni htjeli napraviti, ali po meni te tri riječi nisu dovoljne. Recimo za prošle izbore u kontekstu korone su imali puno bolji slogan “U krizi se poznaju lideri.”

Boris Malešević, dizajner i marketinški stručnjak, zaslužan je za Milanovićev slogan “Predsjednik s karakterom” 2020. godine. Ovoga puta, u kreiranju slogana za Milanovića ne sudjeluje, barem ne za sada, ali radi u drugim kampanjama.

HDZ objavio slogan pod kojim će ići na izbore, Milanović ga odmah ismijao

“Slogan je nastao prije uleta Milanovića”

“Ne mogu reći da je loš, mislim da je to OK. Ima jedan samo problem s tim sloganom, a to je da je očigledno da je nastao prije uleta Milanovića u kampanju i sad je ostao visit u zraku”, objasnio je Malešević.

Zoran Milanović, nakon što je izazvao politički potres prošli petak, koristi svaku priliku da poruči glasačima:

“Rijeke pravde dolaze”

“Rijeke pravde dolaze. Izlit će se u proljeće”, kazao je predsjednik Republike.

“To je stih od Jure Stublića, dakle rijeke pravde dolaze. Zoran voli to, citirati Štulića i filmove, “Ko to tamo peva” i “Maratonce”. Nije to slogan, dakle to je dobra pošalica, ali nije to slogan”, objasnio je Malešević.

Milanović će biti SDP-ov kandidat za premijera: “Rijeke pravde dolaze”

“To je jedna od kvaliteta Zorana Milanovića, da je on zapravo vrlo često i figurativan i originalan. Mislim da se on isto odlučio na ono što će staviti u fokus u svojoj kampanji, ako do nje i dođe, a to je nedostatak pravde, odnosno pravednosti u društvu”, istaknula je Gabrijela Kišiček, komunikacijska stručnjakinja.

Mostov kandidat za premijera Nikola Grmoja u svom predizbornom spotu isticao je povezanost s biračima.

“Objavljujem svoju kandidaturu za premijera. I želim te na svojoj strani”, poručio je Grmoja.

“Hrabri potezi”

Stranka Republika i Damir Vanđelić na plakatima poručuju biračima: “Republika ili Diktatura”. Možemo na svojoj stranici priprema biračima “Hrabre poreze”, a SDP-ov Peđa Grbin poziva na plakatima na prosvjed 20. ožujka i izlazak na izbore uz slogan “Promjena dolazi.”

Dobar politički slogan može živjeti i nakon izbora.

“Zna se. Dobar život svima, ne samo njima”, rekao je Malešević.

“Predsjednik s karakterom” sam spomenuo. “Vjerodostojno” koje je svima bilo zapravo nespojivo s HDZ-om je odigralo svoju ulogu”, objasnio je Alavanja.

Plenković o koaliciji deset stranka: Na brzinu su se sklepali i uzeli slogan bivše predsjednice

Neki su pali u zaborav

A bilo je i onih – koji su pali u zaborav. I bolje – kažu stručnjaci.

“Ono što bih ja rekla da je loše su slogani koji se referiraju na nekog drugog, na svoje političke oponente. Jedan od onih koji mi je ostao u pamćenju kao strašno loš je bio Miranda Mrsića “Bero nije rješenje”. I mislim da su to uvijek loša rješenja. Političari i političke stranke bi trebale u slogan, kratko, pamtljivo, jezgrovito, originalno reći što oni nude”, kazala je Kišiček.

U predizbornoj utrci za premijera i sastavljanje nove Vlade, u uobičajenim kampanjama, slogani su važni. Ovaj put, budući da su izbori vrlo brzo i da su trenutno programi u drugom planu, mogli bi biti još važniji.

