Je li Fortenova ponovno dovedena pred zid?

Iako je priča o Fortenova grupi počela Lexom Agrokor i notornim Vladinim savjetnicima iz takozvane skupine Borg, Plenković danas poručuje da se najnoviji pokušaj prodaje kompanije kako bi je se spasilo od ovrhe zajmodavca - Vlade ne tiče.

“Cilj operacije je olakšati poslovanje kompanije koja inače posluje dobro. S našeg kuta najbitinije je da kompanija funkcionira, da su radna mjesta sigurna i da njena uloga i susjednim državama i RH bude bitna kao i sve ovo godine.

“Nema u ovom trenutku uloge države, država nije vlasnik”, dodao je Plenković.

Fortenova mora do rujna refinancirati milijardu eura obveznica, u protivnom će ih preuzeti američki HPS fond. Kažu da ih nitko ne želi financirati dok god krovna Zaklada ima suvlasnike pod sankcijama, i zato žele prodajom tvrtke MidCo prepustiti cijeli biznis nekom novom. A Zakladi ostaviti probleme s ruskim suvlasnicima.

Ekonomski analitičar Željko Ivanković kaže da kad ne možete isplaćivati svoj dug onda se to može zvati mnogim imenima, da to “neki to zovu otežanim otplatom duga, a neki i bankrotom”.

Možemo! traži da Vlada ne dozvoli prijenos brojnih koncesija na novog vlasnika Fortenove.

A tko bi htio kupiti puduzeće kojem treba takva operacija? Premijer je prošli put bio ljut na mirovinske fondove jer su odustali od kupnje ruskog udjela u posljedni trenutak. Danas je suzdržan.

Ivanković misli da će kupac najvjerojatnije biti Pavao Vujnovac. “Ako država kaže da je zabrinuta, ako je situacija tako iznenadna i ako najveći propagandisti tog restruktuiranja kažu da je situacija teška iako su šest godina iznosili brojke o operativnoj dobiti prije poreza, amortizaciji, kako to fenomenalno raste i sad se to odjednom slomilo. Ako najveći propagandisti pišu da je situacija ozbiljna onda nemožemo očekivati spektakularnog investitora, već nekog koga već imamo, a najveći vlasnik, onaj tko kontrolira je Pavao Vujnovac. On je najbliži toj situaciji”, kaže Ivanković.

Oporbu upravo to muči. Vide previše sličnosti između Ivice Todorića i Pavla Vujnovca.

U Domovinskom pokretu, kojeg zbog zajedničkih poslova njihovog glavnog tajnika i Vujnovca smatraju bliskim PPD-u, vide u ovoj operaciji ipak prije svega bijeg od Rusa.

A što ako operacija ne uspije? Trebamo li biti zabrinuti? Ministar financija Marko Primorac priznaje da je zabrinut.

Komentar aktualnih događaja tražili smo i od Pavla Vujnovca i njegovog PPD-a. “Kao što znate, započeo je međunarodni proces ispitivanja interesa potencijalnih investitora za kupnju udjela u Fortenova MidCo B.V. Prije okončanja tog procesa i prije nego što njegovi rezultati budu poznati, bilo bi neozbiljno bilo što komentirati”, odgovorili su na naše upite.

U međuvremenu, Ivanković najavljuje nastavak svoje knjige o slučaju Agrokor, a isto savjetuje i Martini Dalić.

