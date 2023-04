Kratko uživanje može biti skupo, u Njemačkoj kazne i do 200 eura

Podijeli :

Pexels

Banana ili jabuka su idealne kao međuobrok za izlete. Međutim, ostatke od voća trebali biste pravilno zbrinuti u otpad nakon konzumacije. Inače, vas kratko uživanje u voću može prilično skupo koštati.

Ako kora od banane ne završi u organskom otpadu, to za mnoge ne predstavlja veliki problem. Međutim, pogrešno recikliranje je problem za okoliš koji uzrokuje dodatne troškove tvrtkama za zbrinjavanje, a na kraju i samim građanima.

Nepropisno bacanje i recikliranje stanovnike Njemačke mogu dovesti do velikih kazni.

Kazne za kore od banane, maramice…

Najmanje količine smeća – na primjer iskorišteni rupčić, kora od banane, papirnati tanjur ili prazna kutija cigareta – dovoljne su za kršenje Zakona.

Još jedan trgovački lanac u Njemačkoj zatvara sve svoje dućane

U većini općina i regija za to su predviđene kazne od 10 do 50 eura, piše Fenix magazin.

No, ako se kora od banane ostavi u prirodi u Saarlandu s uvjerenjem da će se razgraditi kao organski otpad, to se može kazniti kaznom do 100 eura. Kako navode njemački mediji, u Hamburgu se takvi prekršaji kažnjavaju do 70 eura.

U kategoriju “beznačajnih proizvoda” spadaju i papirnate čaše, ostaci voća i hrane, ostaci tkanine i pepeo.

Kazna za odbačene novine

Ako nekoliko “beznačajnih proizvoda” poput rupčića, novina, plastične vrećice ili plastične boce nije pravilno odloženo, možete očekivati kaznu do 200 eura.

Veliki trgovački lanac zatvara nekoliko trgovina po Njemačkoj

Nakon piknika, roštilja u parku ili planinarenja, uvijek za sobom pokupite svoje smeće – uključujući i komadiće kruha koje mnogi navodno ostavljaju kao hranu za ptice ili životinje.

Tko provjerava pogrešno odvajanje otpada?

Osobito za lijepog vremena i u ljetnim mjesecima pojačane su kontrole od strane redara i operatera objekata na frekventnijim mjestima ili popularnim izletištima.

Praksa pravilnog zbrinjavanja otpada ne služi samo zaštiti okoliša. Također, sprječava da se životinje razbole ili ozlijede, a smanjuje i moguće visoke troškove nepotrebnog dodatnog čišćenja onečišćene lokacije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

VIDEO | Deset najjeftinijih gradova Europe: Evo koliko ćete potrošiti po danu Ministar Erlić za N1: Velik je izazov potrošiti sva sredstva kojima raspolažemo