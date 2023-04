Profesor prava: Plenković direktno zadire u prava građana

Podijeli :

Ivan Rimac, profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu, u Newsroomu je analizirao aferu "Sortirnica", aferu "Agrokor" i druge aktualne teme iz sfere pravosuđa i zakonodavstva.

Osvrćući se na aferu “Sortirnica”, odnosno novu akciju Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u kojoj je uhićeno pet osoba zbog sortirnice prikupljenog otpada u Rijeci, Rimac je kazao da svi članovi HDZ-a vjerojatno sada osjećaju ulakšanje jer mogu uprijeti prst u nekog drugog nakon puno prstiju koje su upirali u njih.

Komentirao je i slučaj splitskog gradonačelnika Ivice Puljka kojeg je Državni inspektorat kaznio sa 100 tisuća kuna zbog ugovora o rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije u Vili Dalmaciji, koji, kako tvrdi Puljak, nije izradio i potpisao on, nego HDZ. Na pitanje jesu li tri kazne za poteze koji su vukli njegov prethodnik, a onda vladina povjerenica u vrijeme prije ponovljenih izbora pokušaj političkog obračuna, Rimac je odgovorio:

“Gospodin Puljak u ovom trenutku može biti ponosan da je ekipa koju je pobijedio na izborima toliko navalila na njega, da je očito da ne da im predstavlja problem, nego ne znaju što će dalje biti.”

Dodao je da su te kazne karikatura našeg kaznenog postupka.

“U ovom slučaju je isto kao da kupite auto od nekog i onda plaćate kazne za ono što je on napravio dok je bio vlasnik. Jedini odgovor na ovo bi mogao biti – tko vam kriv što ste dobili izbore. Ovo je potpuna besmislica, ne može proći kroz sve instance. Sigurno bi se trebali zapitati trebamo li neku unutrašnju kontrolu koja bi korigirala ovakve besmislice”, pojasnio je profesor prava sa zagrebačkog fakulteta.

“Plenković direktno zadire u prava građana”

Upitan očekuje li da će najave o izmjenama ZKP-a kojima bi se zaustavilo curenje podataka ići do kraja, Rimac je kazao da je “rješenje koje nudi Plenković direktno zadiranje u prava građana da budu informirani o tome što rade državne službe i kako se troši državni novac”.

“Uvođenje ovakvog instituta, pogotovo sa sporošću našeg pravosudnog sustava, znači praktički embargo na objavljivanje bilo kakvih informacija o djelovanju državnih dužnosnika. To je isto kao da imate cenzuru štampe. Ne vidim ništa dalje od toga što bi moglo ići u korist takvim prijedlozima. Vjerujem da bi sudskim procesima bilo dobro da mirne glave odlučuju, ali javnost ima pravo znati, oni nek se izoliraju”, dodao je Rimac.

O Aferi Agrokor je kazao da je činjenica da pad ovog financijskog vještačenja praktički tužiteljstvu oduzima sve argumente.

“Pitanje je što sve Todorić može tražiti kao obeštećenje, a pitanje je i tko je za to odgovoran”, ističe Rimac.

“Favorizira se HDZ u prijedlogu novih izbornih jedinica”

Kritizirao je izmjene izbornih jedinica prema prijedlogu demografa Pokosa:

“Ovaj prijedlog gospodina Pokosa je kontra logike našeg prikupljanja podataka u državnoj statistici i bilo gdje drugdje. Drugi problem je što su te izborne jedinice nelogične i ne poklapaju se ni sa kakvom analizom regionalnih karakterstika u Hrvatskoj.”

Smatra da je podloga za ovu varijantu to što se time ne mijenja Izborni zakon nego samo Zakon o izbornim jedinicama: “Vjerojatno postoje nekakve kalkulacije da za to ne treba dvotrećinska većina. Osim toga i otezanje će uvesti taj problem u godinu dana do izbora kada se smatra nepristojnim mijenjati izborna pravila.”

Napominje da je problem kod ovakvih velikih izbornih jedinica što imamo favoriziranje HDZ-a: “Jer kampanja u tako velikom prostoru mora biti pokrivena velikom količinom novaca u kampanji. Bilo kakva manja, regionalna opcija ne dolazi u obzir s ovako velikim izbornim jedinicama.”

