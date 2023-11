Profesor: To što je HDZ baš sad prihvatio taj prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku je predizborni trik

Podijeli :

Matko Kapović, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u N1 Dnevniku s našim Domagojem Novokmetom komentirao je prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku, čijim donošenjem skrb o hrvatskom jeziku i književnosti prvi put dobiva institucionalni okvir.

Podsjetimo zakon je danas podijelio i saborsku oporbu, lijevi dio smatra da je takav zakon besmislen, a desni dio kako je dobro što se donosi. .

“Zakon je krenuo iz konzervativno-jezikoslovnih krugova i to je pisano iz osobnih uvjerenja, a to što je HDZ baš sad prihvatio taj prijedlog zakona je predizborni trik jer ništa ih ne košta, a malo će nabildati svoje domoljubne mišiće prije izbora, iz perspektive vlasti je svakako to”, objasnio je Kapović.

Kapović je odgovorio na pitanje koliko takav alat može biti učinkovit kada se radi o jačanju pozicije malog jezika u velikom globaliziranom svijetu.

“Tu je riječ o prodavanju magle”, rekao je.

Profesor je rekao kako se rječnici skoro svih zemalja nalaze i na internetu, ali da to nije slučaj i s hrvatskim jezikom.

“Kada se već govori o njezi hrvatskog jezika, o skrbi to su te floskule koje se ponavljaju. Ako se brinemo o hrvatskom jeziku i ako ga volimo onda bismo trebali staviti rječnike na internet, a to se ne radi jer je to malo veći projekt koji zahtijeva neke novce. Najlakše je pisati neke zakone, “busati” se u hrvatska prsa”, kazao je Kapović.

