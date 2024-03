Profesor ustavnog prava: Vlada ne može odlučivati o tome kad se raspušta Sabor! Napravljena je loša stvar

Podijeli :

Premijer i predsjednik tradicionalno su u lošim odnosima, no sada kada ulazimo u izborni ciklus to dobiva novu dimenziju. Koje su ovlasti predsjednika u izbornom procesu, postoje li zamke oko dodjele mandata? Ustavni sud rekao je da je s izbornim jedinicama sve u redu, što je s biračkim popisima i glasanjem na Europskim izborima, može li netko glasovati jedan dan u Hrvatskoj, drugi u Irskoj? Gost TNT-a je bio je profesor ustavnog prava, Đorđe Gardašević.

Gardašević kaže da su vladajući u prednosti jer znaju u kojem momentu im odgovara da raspuste Sabor.

TNT komentar: A kaj bi ti štel biti? “Grbina čeka pravi posao – nemaju ni ime, ni program, ni deset ključnih poruka”

“Problem oko ovlasti parlamentarne većine da raspusti Sabor i inicira izbore kad im odgovara nije dobar. Bilo bi bolje da imamo fiksne rokove. Ja sam sklon tome da bi izbori trebali biti fiksirani, međutim i tu postoje problemi, nije to baš jednostavna situacija kad se gleda dublje”, rekao je.

Profesor ustavnog prava kaže da se predsjednik Republike ne treba konzultirati sa stranka oko odabira točnog datuma izbora. “On ima zadatak nakon izbora napraviti važan korak, a to je davanje mandata. Tada su konzultacije. Ovdje čak i ne. Sam proces konzultiranja u ovom trenutku mogao bi biti negativan za njega. Njegova je tu diskrecija jako velika i od rokova od 30 do 60 dana može birati kako želi.”

Gardašević je posebno istaknuo činjenicu da je odluku da se parlament raspušta objavio premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade.

“Vrlo, vrlo važna stvar je da smo saznali i da je to potvrđeno na sjednici Vlade. Znamo da je u Hrvatskoj kao i u drugim parlamentarnim demokracija Vlada u dogovoru s parlamentarnom većinom, no s ustavnopravnog stajališta Vlada ne može odlučivati o tome kad se raspušta Sabor. U političkom pogledu napravljena je loša stvar. Ne može se na Vladi govoriti javnosti kad se raspušta Sabor. To su trebali reći predstavnici parlamentarne većine u Hrvatskom saboru. Oni koji vode klubove trebali su izaći i reći to. Ovako ispada da izvršna vlast u potpunosti kontrolira par većinu i da ona ne odlučuje o tome. Vlada ne odlučuje, to može samo Sabor i u iznimnim okolnostima predsjednim. Mislim da se šalje loša poruka i da bi se morali odmaknuti od stranačke stege i ti zastupnici reći – to je naša ovlast mi ćemo”, rekao je Gardašević.