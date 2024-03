“Grbina čeka pravi posao – nemaju ni ime, ni program, ni deset ključnih poruka”

Podijeli :

Novinarke Petra Maretić Žonja i Jasmina Popović gostovale su u TNT-u kod Mile Moralić gdje su komentirale kandidate za nadolazeće parlamentarne izbore.

Maretić Žonja smatra da nije toliko iznenađujuće što ćemo imati izbore na proljeće.

Što sprječava ujedinjenje na desnici?

“Ono što se čuje u samom HDZ-u, dobili su i tu zadnju anketu da ne stoje toliko loše – da im imenovanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika nije toliko naštetilo koliko se možda nagađalo, isto tako i afera s geodezijom. Paralelno su povisili plaće, jedan gro ljudi koji inače glasa za HDZ dobit će veće plaće u travnju. u U travnju se očekuje i dolazak rafala, što je bitno i zanimljivo velikom dijelu njihovog biračkoh tijela.”

Na ovaj način možda žele eliminirati nešto što bi se potencijalno još moglo dododiti, kaže Maretić Žonja. “Po meni su procijenili da je sad trenutak za to.”

Oporba uhvaćena na lijevoj nozi

“Iako se znalo i očekivalo, malo su ipak uhvaćeni na lijevoj nozi. Morali su malo na horuk orgnaizirati, što se i dogodilo kada je Peđa izašao s onog sastanka. To je neka varijanta B. Dugo su se nadali da će na izbore s Možemo, pa su eto sklepali tu jednu koaliciju.”

Ivica Puljak: Zatomit ćemo nesuglasice sa splitskim SDP-om

Bez obzira kako je došlo do koalicije, Maretić Žonja smatra da je svakako bolje da se to dogodilo. “S obzirom da mnogi od njih ne bi mogli računati na mandat. Uz pomoć d’hondta mogu doći do jednog određenog broja mandata više nego što bi SDP mogao samostalno. Jasno je da su to kruške i jabuke, da tu ima svega, to neće biti jednostavno.”

Maretić Žonja smatra da je koalicija krenula nekim obrnutim postupkom.

“Tek onaj pravi dio posla Grbina čeka sada. Oni nemaju ni ime, ni program, ni deset ključnih poruka. Pitanje je hoće li se dogovoriti tko ide na liste.”

Birači ljevice su na ovim izborima puno motiviraniji, nego prije četiri godine. “Iako ovo što im se nudi nije idelano, vjerojatno će ih više izaći na birališta nego prije četiri godine. Ovi izbori bi ipak mogli biti nešto neizvjesniji nego prošli put.”

HDZ pokazuje snagu, oporba raspršenost

Popović kaže da je HDZ čekao da posloži ono što je njemu važno prije nego što su odredili datum raspuštanja Sabora.

“Koliko vidim HDZ se u dobroj mjeri po ovoj predkmpanji vraća svojoj old school maniri, pune dvorane, puno zastave, ori muzika, mora sve biti krcato – na neki način pokazivanje snage.”

U tijeku pregovori HDZ-a i HSLS-a o izborima. Jandroković: Pobjednički tim se ne mijenja

Dosta drugačiji dojam se dobiva od oporbenih skupova, smatra Popović.

“Vidimo 10, 15 ljudi, dosta raštrkano. I imate osjećaj da onaj tren kad se ugase kamere da će svak na svoju stranu. Izgledaju kao rasuti teret”, rekla je Popović.

“Oni nisu u javnosti prije izašli s tom koalicijom jer je očito nisu mogli ni napraviti na način na koji su zamišljali i reći ovo je naš potencijalni premijer, ministri… Mi sad imamo jednu skupinu ljudi koji autonomno daju izjave i govore. U stvari oni izgledaju dosta neusklađeno, raspršeno i u jednom trenutku javnost prepoznaje da je njima samo cilj ući u Sabor i to definitivno trusi i tu energiju koja bi se trebala proizvesti kod birača.”

