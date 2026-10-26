Prometni kaos na prilazu Zagrebu: Kolona duga šest kilometara, nesreće na više autocesta

N1 / ILUSTRACIJA

Kolona od šest kilometara je na autocesti A2 na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba na prilazu zoni radova na A3, veća je gustoća prometa i na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u ponedjeljak ujutro.

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Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače iz HAK-a upozoravaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i drže sigurnosni razmak između vozila.

Danas, 26. i sutra, 27. listopada od 7 do 17 sati zbog izvanrednog održavanja za sav promet zatvara se dionica DC1 Gračac-Knin između mjesta Velika Popina i Otrić. Obilazak je: Gračac- Obrovac- Benkovac- Bribirske Mostine- Kistanje- Oćestovo- Knin i obratno.

Prometne su nesreće: na autocesti A1 između čvora Žuta Lokva i čvora Otočac u smjeru Dubrovnika, na autocesti A3 između čvora Lipovljani i čvora Kutina u smjeru Bregane, na autocesti A6 između čvora Vrata i čvora Oštrovica na kolniku u smjeru Rijeke, vozi se uz ograničenje brzine.

U prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska.