Prometni stručnjak o nesreći u Buzinu: Ispada da samo policija ništa nije znala

Teška prometna nesreća u zagrebačkom Buzinu stvorila je podosta spekulacija, ponajprije da su se ljudi okupili na parkiralištu zbog ilegalne utrke. O tome, ali i potencijalnim potezima koje treba povući nakon ovakvog događaja za N1 je komentirao Željko Marušić, prometni stručnjak.

Mladi vozač (23) izgubio je kontrolu na zavoju prije parkirališta, a vozio je tolikom brzino da se sve dogodilo za doslovno pet sekundi. Zato nije stigao reagirati ni on, ali ni unesrećeni s parkirališta.

“Ovom događaju svjedočilo je “pola” Zagreba, sve se dogovaralo putem društvenih mreža i putem njih je sve najavljivano, o tome se priča tjednima. Ispada da jedino policija ništa nije znala i ovim putem je pozivam da aktivno suzbija ovakve situacije u korijenu, kako se ne bi događalo”, izjavio je Marušić i dodao:

“Naši mediji su puni promocije devijantne vožnje i to bi trebalo spriječiti, trebalo bi poticati da se to ne događa. Ovo je i dokaz da naš Zakon o sigurnosti prometa na cestama i kazneni zakon manjkav. Ovako nešto je gore od obijesne vožnje. Više godina predlažem, a ovo je sad prilika, da se uvede odredba iznad, svjevrsni prometni terorizam, koji bi bio izravno kažnjiv istražnim zatvorom, oduzimanjem vozila, neovisno o vlasniku, pokretanje kaznene odgovornosti protiv vlasnika, ako nije vozač, a vozaču treba trajno oduzeti vozačku dozvoli i strogo ga kaznit. Strože nego što je propisano kaznom za obijesnu vožnju.”

Predložio je još jednu promjenu, koja je zapravo i vrijedila u ne tako davnoj prošlosti, a tiče se odredbe “mladi vozač”.

“To znači da osobe do 24 godine mogu voziti automobile do 70 konjskih snaga. Također, po polaganju vozčkog ispita trebalo bi uvesti privremenu vozačku dozvolu i ako se naprave dva teška prekršaja, onda se više ne bi izdavala dozvola. Odnosno, ako se jednom vozi obijesno, ne bi se više dobilo vozačku. To bi motiviralo vozače da se ne ponašaju ovako. Ali, tu mora intervenirati i policija, mora biti učinkovitija”, naglasio je Marušić.

Pojasnio je što se točno dogodilo u ovom konkretnom slučaju.

“Ovdje se radilo o sumanutoj vožnji, nebitno koliko je vješt vozač. Ovo je pitanje obrasca ponašanja osobe općenito, je li spremna sudjelovati u društvu. Uz edukaciju, moramo djelovati preventivno i tu je morala reagirati policija, sve se znalo, to se nije smjelo dogoditi”, kazao je prometni stručnjak i komentirao što bi po njemu bila adekvatna kazna:

“Ubuduće, trebalo bi odmah oduzeti vozačku, vozilo i propisati odgovarajuću zatvorsku kaznu.”

Na kraju, imao je nešto i za poručiti onima koji organiziraju, sudjeluju i promoviraju utrke.

“Učinkoviti nadzor i kazna. Ali, treba ići korak po korak, ne može mladi vozač voziti automobil od 500 konjskih snaga, to je nedopustivo. Driftanje… To je prometni idiotizam”, zaključio je Marušić i još jednom pozvao medije da ne promoviraju ovakvo ponašanje, policiju da aktivnije sudjeluje u prevenciji i pravosuđe da uvede strože zakone.

