Od sljedećeg tjedna velika promjena vezana uz kredite. Evo što se mijenja

Janusz Pieńkowski / Panthermedia / Profimedia / ilustracija

Upravno vijeće Europske središnje banke odlučilo je povećati tri ključne kamatne stope za 25 baznih bodova, izvijestila je Hrvatska narodna banka u četvrtak.

U skladu s tim, kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja iznosit će 4,00 posto, kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana 4,25 posto, a kamatna stopa na novčani depozit 3,50 posto. Povećanja će stupiti na snagu 21. lipnja, u srijedu, prenosi Danica.hr.

Kako navode u ESB-u, time se želi suzbiti rastuća inflacija i vratiti je na uobičajene stope od 2 do 3 posto godišnje. Nema nikakve sumnje kako će novo povuećanje referentih kamatnih stopa u EU dovesti do novog pooštravanja uvjeta financiranja, odnosno rasta troškova zaduživanja.

Cijene nekretnina

To će dovesti do rasta kamatnih stopa na kredite i usporavanje njihovih plasmana. Mnogi analitičari navode kako bi to konačno moglo dovesti i do pada cijena nekretnina u Hrvatskoj, odnosno značajnije korekcije.

Europska središnja banka ponovno podignula kamatne stope Kreće isplata zaostataka za gotovo 25.000 umirovljenika

Pokazatelji kamatnih stopa banaka za najvažnije vrste kredita odobrenih kućanstvima pokazuju trend rasta od druge polovine prošle godine, s iznimkom kredita na minuse po računima i kredita odobrenih po kreditnim karticama, kod kojih se nastavlja višegodišnji trend smanjivanja kamatnih stopa.

“Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima u travnju ove godine, najviši prosjek kamatnih stopa zabilježen je za nenamjenske i ostale eurske kredite, koji je iznosio 5,47 posto, što je najviša razina tog prosjeka od siječnja 2019. godine.

Minusi po računima

Najniži prosjek kamatnih stopa u travnju ove godine iznosio je 2,99 posto, a odnosio se na eurske stambene kredite, te je kod njega također zabilježen trend rasta od druge polovine prošle godine.

Kod kredita na minuse po računima prosjek kamatnih stopa u travnju je iznosio 5,30 posto, dok je kod kredita po kreditnim karticama prosjek iznosio 4,72 posto”, navodi se u ranijoj analizi HNB-a.

Novo povećanje ključnih kamatnih stopa Europske središnje banke, nema nikakve sumnje, dovest će do rasta troškova kredita i u Hrvatskoj. Koliko će kamatne stope na kredite rasti, ostaje za vidjeti nakon što odluka stupi na snagu u srijedu.

