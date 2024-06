Prometni stručnjak o robotaksijima: “Strah me tih automobila. Bog neka pomogne i nama i Rimcu”

Podijeli :

Prometni stručnjak Goran Husinec bio je gost N1 Dnevnika gdje je komentirao robotaksije koje je Mate Rimac danas službeno predstavio.

“Divim se gospodinu Rimcu. On je stvarno vizionar budućnosti, ali jako me strah tih automobila bez vozača. Jako me strah te budućnosti. Ali, mi budućnost ne smijemo kočiti pa neka Bog pomogne i nama i Rimcu“, rekao je Husinec za N1 Dnevnik o sigurnosti robotaksija jednom kada dođu na cestu.

FOTO / Otkriven izgled robotaksija: Nije nalik na automobile kakve viđamo na cestama

Otkrio je i najveće rizike kod vožnje autonomnih vozila po prometnicama.

“Najveći rizici će biti za vrijeme vremenskih nepogoda. Gromovi, kiša, led, snijeg…. zamislite samo da se senzori na niskoj temperaturi zamrznu, jedan senzor se zamrzne i već se mogu dogoditi veliki problemi.”

Što u slučaju prometne nesreće?

Postavlja se i pitanje tko bi trebao preuzeti odgovornost kad se dogodi prometna nesreća budući da ovakvi automobili nemaju vozača.

“To još nije definirano zakonom, ali vjerojatno onaj operater koji upravlja na neki način tim robotaksijem”, rekao je Husinec.

