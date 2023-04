“Promjene se nisu događale kad je oporba bila dobra, već vlast katastrofalna”

Podijeli :

Hrvatski sabor u petak je izmijenio Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira i drastično povećao kazne za prekršaje koje sada idu do čak četiri tisuće eura, za izmjene je glasovalo 77 zastupnika, 50 je bilo protiv. No, prije nego je došlo do glasanja o Zakonu, zastupnici su se u Saboru vrijeđali međusobno, a nekolicina je krenula prema stolu predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Epilog je izbacivanje čak njih trojice iz Sabornice. Također, politički tjedan obilježio je i novi sukob premijera i predsjednika. Događanja u Saboru, komunikaciju čelnih ljudi republike, u Novom danu komentirao je komunikacijski stručnjak Petar Tanta.

Tanta kaže da se i prije par godina govorilo o tome da će postojati tihi sukob između Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, ali izgleda smo se prevarili.

“Njihova komunikacija prešla je granicu vrijeđanja. Ako mladi ljudi vide da se tako razgovaraju predsjednik i premijer, kakvu to poruku daje. To znači da vi praktički možete danas prema svakome govoriti što i kako hoćete, bez ikakvih sankcija i to je poprilično loše”, kaže Tanta.

“Sukob premijera i predsjednika nastavit će se do izbora”

Komentirao je Izvješće o obrani te napomenuo da bi se pri sukobu stajališta trebali iznositi argumenti, a ne samo kritizirati. Smatra kako će, po svemu sudeći, sukob premijera i predsjednika nastaviti do izbora na kojima će netko izgubiti ili će se agonija nastaviti, jer, kako smatra, zbog ega obojice nije moguće očekivati neku promjenu u komunikaciji.

Govorio je i o komunikaciji predsjednika Milanovića koju naziva neprimjerenom. “On iskorištava svoju poziciju da omalovažavanjem ukazuje na problem, a to i jest jedna od njegovih funkcija da ukazuje na te probleme”, rekao je Tanta osvrčući se na nazivanje ministra obrane malim Banetom odnosno glavnu državnu odvjetnicu, glavnom državnom limarkom.

Također dodaje da to ne bi trebao raditi na način na koji radi ponižavanjem kako to sad radi.

Smatra kako će se ovakva komunikacija između predsjednika i premijera nastaviti. “Nijedan neće popustiti, to će se samo nastaviti, jedan će napadati, drugi će odgovarati i to će se nastaviti do sljedećih izbora”, kaže Tanta i dodaje da to nije način.

Rekao je da uz komunikacijski problem kojeg imaju, postoji i tehnički, izvedbeni problem kojeg mnogi ni ne vide, odnosno o njemu se manje govori, poput imenovanja veleposlanika i stanja u obrani.

“To bi se nažalost trebalo rješavati, ali nije samo do komunikacije, već do odnosa, za koje se od početka moglo vidjeti da su zahladnjeli i kad se vidilo da će biti određenih problema”, kaže Tanta i dodaje da je pitanje hoće li oni eskalirati ili će se potiho riješiti.

“Politički narativ se mijenja zbog društvenih mreža”

Komentirao je i događanja u Saboru.

Tanta kaže da se komunikacija i politički narativ mijenjaju zbog interneta i društvenih mreža.

Smatra kako postoji jedan Pernarovski način izražavanja gdje se svaki put pokušava napraviti incident kako bi političar dobio pozornost i došao do izražaja. “Onda imate Mira Bulja i Željka Sačića koji često dižu glas kako bi došli do izražaja i to nije dobro”, smatra Tanta i kaže da to ne doprinosi demokratskom načinu rješavanja problema.

Naglasio je da poštuje njihovo mišljenje, ali smatra da preko njihovog načina borbe za vlastite ideje i izražaj do kojeg dolaze incidentima i vrijeđanjem, napose demokratski izabranog predsjednika Sabora, što god mi o njemu mislili, dolazimo do komunikacije koju ne bi trebali njegovati. “Daju loš uzor i djelomično, kad vidite da su se negdje potukli ljudi, to dolazi i iz ovog dijela”, kaže Tanta.

Komentirao je i društvene mreže i toskične rasprave koje se ponekad na njima razvijaju.

“Nažalost vi na društvenim mrežama nema nikakvih sankcija. Ljudi su na njima bez kočnica i mogu reći i izraziti se kako žele”, smatra Tanta i ističe kako će se teško promjeniti pogotovo kad se takva ista komunikacija može vidjeti u javnom narativu.

“Iskorak u komunikaciji su napravili zastupnici Možemo”

Rekao je da u javnom narativu postoji i element populizma.

Kaže da je društvo jasno osudilo sve ružne incidente koji su se dogodili u Saboru. “Međutim, kad uzmete Pernara kojeg je saborska straža često iznosila iz Sabornice i koji je to preko društvenih mreža predstavljao kao da mu ne daju govoriti, njegovi pratitelji nisu mogli demistificirati je li on nešto stvarno nešto napravio ili su ga izbacili zbog nepoštovanja normi”, opisao je Tanta nove momente u komunikaciji političara preko društvenih mreža.

Istaknuo je da su dobar iskorak u komunikaciji napravili saborski zastupnici Možemo.

“S obzirom na to da su oni počeli kao građanski aktivisti, koji su sa saborskom funkcijom dobili megafon, taj megafon koriste ne na način da nekog ponize, već da daju konkretna rješenja i na taj način se približavaju svom biračkom tijelu”, kaže Tanta.

Spomenuo je i da premijer Andrej Plenković dobar retoričar. “On shvaća kako to funkcionira, imao je medijske treninge i sad je već 10 godina u političkoj žiži. Ne znači da su sve stvari jako dobre, ali jedan dio dobro funkcionira”, kaže Tanta.

Kaže kako Zoran Milanović ne komunicira na normalan način. “Dobro je da je preuzeo ulogu osobe koja će ukazivati na probleme u društu, ali nije dobro to raditi kroz vrijeđanje”, smatra Tanta i dodaje: “No, on je odlučio da je to njegov stil i neće odsutati od njega, jer je shvatio da će na taj način doprijeti do ljudi”.

“Da li je taj izričaj dobar? Ja se ne slažem s tim, ali to je njegov stil i on će ga gurati do kraja”, kaže Tanta.

Smatra kako HDZ svoj uspjeh u političkim anketama ne treba zahvaliti njihovoj komunkaciji koliko nečinjenju oporbe.

“Promjene u Hrvatskoj nisu se događale onda kad je oporba bila dobra, već kad je vlast bila katastrofalna”, naglašava Tanta.

