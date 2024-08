Propast tekstilnog diva Varteksa: “Stečaj nikad nije najbolje rješenje, mogao se izbjeći”

Podijeli :

N1

Tomislav Rajković, predsjednik Udruge radničkih Sindikata Hrvatske gostovao je kod naše Sandre Križanec u Novom danu gdje su razgovarali o stečajnom postupku u Varteksu.

“Stečaj nije nikada najbolje rješenje. Ako postoji mogućnost da se stečaj izbjegne to treba napraviti, a on se u slučaju Varteksa mogao izbjeći. Moglo se izbjeći da se išlo u drugom smjeru. U stečajnom postupku je uvijek neizvjesno do kojeg će ishoda doći”, izjavio je Rajković komentirajući stečajni postupak u Varteksu i istaknuvši kako se on mogao izbjeći prodajom Varteksovih nekretnina koje “zjape prazne”.

Komentirajući što očekuje radnike Varteksa pojasnio je kako su svi dobili otkaz osim par izuzetaka kojima je potreban staž kako bi zadovoljili uvjete za mirovinu.

“Većina radnika se odrekla otkaznog roka kako bi ostvarila prava na Zavodu za zapošljavanje. Neki će biti pozvani da rade od strane stečajnog upravitelja kako bi se ponovno pokrenula proizvodnja. Ima izgleda da se proizvodnja ponovno pokrene, ali u manjem obimu jer mislim da se neće nikada vratiti na razine onoga što je Varteks prije bio”, dodao je.

Što s Varteksovim nekretninama?

U stečajnom postupku prodavat će se Varteksove nekretnine, no nije jasno što će se dogoditi s nekretninama koje se nalaze na području Srbije i BiH.

“Dio imovine je u Srbiji, jedan u BiH i nalazi se u sudskom postupku. Kako će to ići u stečajnom postupku, ne znam. Nisam siguran može li se na nju računati. Ostatak imovine će ići na bubanj odnosno u prodaju i to na javnu dražbu”, pojasnio je Rajković dodavši kako se radi o stanovima i nekim prodavaonicama koje su već neko vrijeme izvan funkcije.

Otvoren stečaj Varteksa, prvo ročište 8. listopada

Tko je doveo do ove situacije?

“Meni se ne sviđaju nastupi jednog menadžera i dioničara koji su nakon pokretanja stečaja krivnju htjeli okriviti sindikate i radnike. Varteks je već od prije bio duboko zadužen, a mi smo štrajkom htjeli ukazati na problem i pokazati kako mu treba pomoć te kako se krivo vodi”, rekao je Rajković.

Dodao je i kako su najodgovorniji za samu situaciju većinski vlasnici na kojima je bio teret donošenja najbitnijih odluka.

Zaključno izjavio kako je prema njihovim informacijama Tomislav Đuričin kvalitetan stečajni upravitelj te kako se po dosadašnjim potezima da naslutiti kako će dobro raditi svoj posao.

