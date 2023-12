Prosvjed seljaka: “Smješno je kada vidim da HDZ to gura u prvi plan jer oni to rade već 30 godina”

Podijeli :

N1 / Nataša Vidaković

Novinarke Petra Maretić Žonja (Večernji list) i Katarina Brečić (RTL) gostovale su u Točki na tjedan kod Nataše Božić Šarić gdje su, među ostalim, komentirale i prosvjede seljaka.

Brečić misli da je prosvjed seljaka uspješan što se tiče percepcije javnosti. “Javnost percipira to kao ozbiljan problem i da radi štetu HDZ-u koji to mora pod hitno riješiti”, rekla je.

Maretić Žonja se slaže da ovaj prosvjed radi veliki problem HDZ-u. “Ne bih s složila da je uspješan prosvjed jer su se podijelili jer dio smatra da se treba nastaviti, drugi dio da ne. Oni su izašli s nekim zahtjevima koji su kontra struke i to mi je žao jer ti ljudi zaslužuju potporu. To je do samog početka krivo komunicirao. Ključno je što se s mjerama kasnilo. Na početku afričke svinjske kuge mi smo prtljali i niti stručna javnost se nije oglašavala. Šteta je već napravljena i seljaci su s pravom ljuti, ali krivo su usmjerili taj svoj bijes”, rekla je.

“Sada se to već pretvara u to da se dio njih proglašava ljudima koji šire teorije zavjere i da ne vjeruju da svinjska kuga postoji”, dodala je.

Brečić smatra da javnost i struka ne ističe dovoljno koliko je jako ta kuga zarazna.

Maretić Žonja kaže da se oko prosvjednika skupio dio političara i da je logično da oni tu vide svoj prostor. “Ali smješno mi je kada vidim da HDZ to gura u prvi plan jer oni to rade već 30 godina. Kada god je HDZ to odgovaralo oni su instruirali koga god su htjeli, najviše seljake i branitelje. Ne mogu zamisliti što bi bilo da je SDP na vlasti i da je svinjska kuga u Slavoniji i da jedan SDP-ov ministar usmrćuje svinje, pa to ne bi bili šatori nego bi se tornjevi dizali u zrak”, navela je.

