Hoće li Palača reagirati? Pojavile se nove teške optužbe na račun kralja i njegove omiljene snahe

Kada se prije dvije godine prvi put pojavila nepotvrđena priča o rasističkim komentarima u kraljevskoj obitelji, nakon što su princ Harry i Meghan Markle otkrili da čekaju svoju prvu bebu, palača ju je opisala kao fikciju. No, u javnost je sad prvi put izašla informacija koji su članovi kraljevske obitelji imali rasističke komentare, a priča je ponovno isplivala ovaj tjedan nakon što su imena objavljena u nizozemskom prijevodu nove knjige Omida Scobieja.

Buckinghamska palača razmišlja treba li reagirati nakon što su kralj Charles i princeza od Walesa, Kate Middleton, u nizozemskom izdanju nove knjige imenovani kao stariji članovi kraljevske obitelji koji su se pitali kakvu bi boju kože mogao imati princ Archie.

Kada se nepotvrđena priča prvi put pojavila prije dvije godine, palača ju je opisala kao fikciju. Bajku. Neistinu. Odonda se bura stišala, a u javnost nisu izlazili neki novi dokazi koji bi potvrdili ili demantirali priču.

Rasprava je ponovno došla u središte pažnje u utorak nakon što su imena dvoje starijih članova kraljevske obitelji objavljena u nizozemskom prijevodu knjige Omida Scobieja. Radi se o kralju Charlesu i Kate Middleton.

Scobie je rekao da je pokrenuta istraga o tome kako su imena ostala u nizozemskom prijevodu knjige “Endgame”, za koju je nizozemski izdavač Xander Uitgevers rekao da je povučena s polica u Nizozemskoj zbog greške. On je u četvrtak tvrdio da nikada nije predao knjigu koja sadrži njihova imena i da je frustriran zbog problema koji je nastao, piše Sky News.

O čemu se zapravo radi?

Sporne tvrdnje o rasisitčkim komentarima prvi put su iznijeli vojvoda i vojvotkinja od Sussexa u intervjuu koji su dali Oprah Winfrey u ožujku 2021.

Meghan Markle je u intervjuu rekla da je član kraljevske obitelji izrazio zabrinutost oko Archiejeve boje kože prije nego što se rodio.

“Bili su zabrinuti i razgovarali smo o tome koliko bi tamna njegova koža mogla biti kad se rodi”, rekla je Meghan odbivši otkriti tko je potaknuo razgovor o tome.

Winfrey je kasnije otkrila da joj je princ Harry rekao da se ne radi o pokojnoj kraljici niti o njezinom mužu princu Philipu.

Intervju je potaknuo brojne rasprave o “kraljevskom rasizmu”, a princ William je tada rekao: “Mi baš i nismo rasistička obitelj.”

Kraljevska obitelj kasnije se oglasila komentarom u kojem je rekla da iako neka sjećanja mogu biti varljiva, da su izjave iz u intervjua zabrinjavajuće i da će se riješiti.

U studenom 2021. američki pisac Christopher Andersen ustvrdio je da je kralj bio taj koji je komentirao Archiejevu boju kože na dan objave zaruka Harryja i Meghan u studenom 2017.

U svojoj knjizi “Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan” napisao je da je Charles rekao Camilli: “Pitam se kako će djeca izgledati?”

Izvor iz palače je tada komentirao za Sky News: “Ovo je fikcija i nije vrijedno daljnjeg komentara.”

Što piše u knjizi “Endgame”?

U novoj knjizi Omida Scobieja tvrdi se da su sporna imena navodno objavljena u pismu koje je vojvotkinja od Sussexa napisala kralju nakon intervjua. U britanskoj verziji knjige Scobie piše: “Zakoni u Ujedinjenom Kraljevstvu sprečavaju me da otkrijem tko su oni.”

Međutim, u nizozemskom prijevodu piše da su u pismu imenovani kralj Charles i princeza od Walesa osobe uključene u razgovore.

Nizozemski izdavač Xander Uitgevers objavio je u utorak da je prodaja knjige privremeno obustavljena u Nizozemskoj zbog, kako je rekao, pogreške.

Scobie, koji je bio koautor biografije “Finding Freedom” o Sussexima i njihovom odvajanju od kraljevske obitelji, zanijekao je objavljivanje imena u bilo kojoj verziji “Endgamea”. “Knjiga je na nekoliko jezika, a ja nažalost ne govorim nizozemski”, rekao je za emisiju RTL Boulevard. “Ali ako postoje greške u prijevodu, izdavač će ih ispraviti. Ja sam napisao englesku verziju u kojoj se spominju imena.”

Govoreći u emisiji This Morning u četvrtak Scobie je inzistirao: “Nikada nisam poslao knjigu u kojoj su bila njihova imena.” Također je rekao da nikada nije upotrijebio riječ rasist da bi opisao članove kraljevske obitelji koji su navodno ispitivali o Archiejevoj boji kože,.

Nakon objave nizozemskog prijevoda “Endgame” TV voditelj Piers Morgan imenovao je dvoje starijih članova kraljevske obitelji u svojoj emisiji TalkTV i na profilu na društvenim mrežama.

“Ako Nizozemci koji zalutaju u knjižaru mogu vidjeti ova imena, onda i vi, Britanci koji zapravo plaćate za kraljevsku obitelj, također imate pravo znati”, rekao je.

