Puhovski: DP je triput iznevjerio svoje birače. Sada moraju dokazivati da su živi

Na N1 gostovao je politički analitičar Žarko Puhovski komentirajući aktualne događaje - od izbora Milorada Pupovca na čelo Odbora za nacionalne manjine preko lokalnih izbora u Gospiću do utakmice Hrvatske i Italije na Euru.

Što se tiče izbora Milorada Pupovca na čelo saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a za kojeg nisu glasovali zastupnici desnih stranaka oporbe, ali ni Domovinskog pokreta iz vladajuće koalicije, Žarko Puhovski je ustvrdio kako to pokazuje da je došlo do zbrke. Također je rekao kako to dugoročno upućuje na problem u vladajućoj koaliciji.

“Nije sasvim jasno tko je većina, a tko manjina. Čini mi se važnijim od toga da se ozbiljno uzelo u obzir važnost da taj odbor treba voditi netko s liste manjina jer to daje dodatnu legitimaciju nalazima tog odbora. Važno je da te analize i izvješća radi netko iz manjine, netko tko je već po pretpostavci pod pritiskom većine”, uvodno je kazao Puhovski.

“DP je postao interesna zajednica”

Zastupnici DP-a glasovali su i protiv izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, ali Puhovski ne vidi išta neobično u tome da se članovi vladajuće koalicije razilaze prilikom takvih glasanja.

“To nije čudno za neke ovako sitne stvari. S druge strane, jadni DP-ovci su se potpuno izgubili. Njih je Plenković stavio u zagrade pa na ovaj način moraju dokazivati da su još živi i da imaju nekakvu poziciju. Radi se o očajničkom pokušaju DP-a da pokažu da su netko, a nekako im to baš ne ide”, ustvrdio je.

DP je, dodaje Puhovski, postao ono što se u bivšem sustavu zvalo interesna zajednica.

“Dobili su ono što zadovoljava njihove interese. Ali ne može se živjeti od toga da je Pupovac zlo svih zala. Oni su triput iznevjerili svoje birače. Prvo, oni su doista najradikalnije kritizirali vlast, a onda su otišli u tu vlast. Drugo, rekli su da nikad ništa neće s Pupovcem pa su to ipak progutali. I treće, htjeli su vojsku dovesti na granice, to je bio njihov uvjet, ali o tome nema govora. Sve će to polako pasti u zaboravi i počet će priče o tom nesuvislom projektu Muzeja komunističkih zločina. Oni naprosto nemaju intelektualne i političke, o moralnima da ne govorim, kompetencije za taj posao”, rekao je Puhovski.

Benzinske pumpe “slobodne” od antifašizma

Pokušaj sprečavanja financiranja tjednika Novosti, smatra, sigurno bi narušio prava manjina.

“Potpuno je jasno da se DP trenutno ne bavi ičim drugim osim narušavanja prava manjina ili barem jedne manjine koja im je problem. Oni bi se htjeli baviti grobljima i Novostima. S Novostima im neće uspjeti jer je međunarodni kontekst takav da to Hrvatska ne može učiniti”, kazao je.

Zastupnik DP-a Stipo Mlinarić Ćipe zatražio je, taman kada se obilježavao Dan antifašističke borbe, zabranu crvene zvijezde petokrake.

“Imamo dvije stvari. Imali smo 22. lipnja kao praznik između blagdana, koji se zapravo na neki način i dalje slavi, prije svega zato što se oni koji su na vlasti ne usuđuju ići protiv Tuđmana. Taj dan je praznik i ne radi se, ali praktički taj dan nema antifašizma samo na benzinskim pumpama. A s obzirom na broj volkswagena i mercedesa u Hrvatskoj to možda nije neobično. No, ipak je čudno da se stvar svela na benzinske pumpe i da su one jedine slobodne od antifašizma. S druge strane, javilo se pitanje revizije povijesti koje se svodi na pokušaj da se doista pokuša ne reći istina o činjenici poraza najgore etape u povijesti Hrvatske, a to je NDH. Pokušava se ne reći da je NDH bila najgori koljački režim, ali da i mimo toga ništa dobroga nije donijela. I to je srušeno antifašističkom borbom, koja se, međutim, nakon rata pokazala koljačkim režimom”, ustvrdio je Puhovski.

“Milanović u Brezovici održao jako dobar govor”

S druge strane, dodaje, postoji i antifašistička revizija povijesti kojom se tvrdi da je antifašizam donio demokraciju u Hrvatskoj, a neke feminističke skupine tvrde da je čak donio i prava ženama. Ili se govori o tome da Europska unija počiva na antifašizmu.

“Čitava ideja EU-a počiva na tome da se i fašizam i antifašizam pometu pod tepih i da se između Nijemaca, Francuza i ostalih počne ispočetka”, objasnio je.

Kod nas je, naglasio je Puhovski, antifašizam bio samo komunistički.

“Zato jer antifašizam nije politička, nego elementarna egzistencijalna potreba da se borite protv nečega što je najgore u povijesti čovječanstva”, pojasnio je.

Pohvalio je govor predsjednika Republike Zorana Milanovića na proslavi Dana antifašističke borbe u subotu u Brezovici.

“Na moje ugodno iznenađenje, održao je jako dobar govor. Čini se da uspijeva izdržati 10-12 minuta, dalje od toga mu pada koncentracija. Govorio je o zajedničkoj borbi Hrvata i Srba koji tada nisu bili Hrvati i Srbi nego komunisti prije svega”, rekao je.

“Hrvatska mora igrati ružan nogomet da bi uspjela”

Puhovski je prokomentirao izvanredne izbore u Gospiću za gradonačelnika gdje je pobijedio nekadašnji HDZ-ovac Darko Milinović.

“On je specifična pojava naše sredine, čovjek koji može lupiti što mu padne na pamet, bio u pravu ili u krivu. I koji to radi s ozbiljnim uvjerenjem. Igrao je svoju igru, čak sam očekivao da će dobiti i izbore za župana. Sada bi ih mogao dobiti jer mu očito kreće. Dobro je da se pojavljuje poriv da se okoštale strukture razmontiraju”, smatra.

Voditelj Ilija Jandrić upitao je Puhovskog prati li nogomet, s obzirom na utakmicu na Euru između Hrvatske i Italije, koja je “biti ili ne biti”. Puhovski je rekao da nogomet prati već dulje od 70 godina kao “zainteresirani laik”.

“Hrvatska je s nogometom postigla nevjerojatan uspjeh. Osim transplantacijske medicine, to je jedino područje djelovanja u kojemu je Hrvatska među najboljim državama u svijetu. Cijena toga je bila da smo imali trenera koji je uspio shvatiti da moramo igrati ružan nogomet da bi uspjeli. Dalićeva Hrvatska nije odigrala nijednu lijepu utakmicu poput Ćirine, koja je pobijedila Nijemce 3:0 kad su Nijemce skupljali po aut-liniji. Večeras igramo protiv Talijana koji su izmislili cattenacio, ali sada trebamo zabiti gol, a to znači imati strpljenja. No, imamo dijelom doista prestare igrače. I ne vidim zašto neki igrači od 23 ili 24 godine, a koji su pokazali da mogu, ne bi igrali”, zaključio je.

