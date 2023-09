“Plenković je napravio dobre stvari. I majmun bi s toliko milijardi iz Bruxellesa”

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski u N1 Newsroomu komentirao je aktualne političke teme, s naglaskom na smjenu, odnosno, neprodužavanje mandata dosadašnjem šefu Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE) Borisa Abramovića.

Ovo je čovjek koji je prvi upozorio na aferu u HEP-u. Upravo je ostao bez posla

Riječ je o čovjeku koji je prvi upozoravao na nepravilnosti u poslovanju HEP-a iz kojih se rodila afera plin za cent. Na aferu je Abramović upozoravao i tijekom sjednice saborskog Odbora u srpnju kada je rekao da je HEP višak prodavao po cijeni od 14 eura, dok je taj isti plin kupio za čak 47 eura.

“Tu sigurno ima i elemenata političke poruke. Barem se postiglo to da se stvari rade po zakonu, što je za Hrvatsku neka vrsta napretka, da budem ciničan. Ali, da su malo pametniji, ostavili bi ga. Bolje ga je imati kod sebe pod kontrolom, ako dođe do procesa. Što je spomenula i Dalija Orešković. Dakle, to nije bio inteligentan potez. Starija administracija s više koruptivnog iskustva, kakvih ima u Europi koliko hoćete, to bi znala napraviti. Primjerice, britanska”, komentirao je Puhovski i nastavio:

“Ovdje se očito radi o tome da je čovjek kukurikao i završit će u loncu. Vjerojatnije, po mom sudu, da je pokajnik, a ne zviždač. No, napravio je uslugu javnosti jer je uveo temu koja nije bila dovoljno potkrepljena kad se pojavila i zbog toga je doživio posljedice – ne talasaj prije izbora.”

Ivana Kekin (Možemo!) ima teoriju da je ovo s Abramovićem samo uvod u smjenu Frane Barbarića, koju premijer odgađa već tri mjeseca. Čak je i Državni inspektorat podigao kaznenu prijavu protiv njega zbog nespravne gradnje na Hvaru, što je zanimljivo jer je na čelu Inspektorata HDZ-ovac Andrija Mikulić.

“Neće se premijer ni sad žuriti. Zanimljivo, odvjetnica koja je branila Barbarića oko te kuće, rekla je ono što se samo u Hrvatskoj može “Interesantno je da se za samo 11 dana donijela odlulka o njemu, što je skandal.” To je dobra indikacija koliko loše stoje stvari. Ako ste pozvani na sud u roku 15 dana, to budi sumnju i tu vidimo raspad pravne kulture, što je strašno”, kazao je Puhovski.

Šef PPD-a Pavao Vujnovac također je često ime koje spominje oporba dok upozorava na afere. Doznalo se da je ispod cijene prodao stan članu Uprave HEP-a. Dojam je kao da on utječe ili kontrolira Vladu, upozorava oporba.

Pitali smo vas: Evo tko bi pobijedio da su danas izbori

“To je pretjerano, siguran sam, ali mislim da je moguće da se radi o igrama oko sastavljanja nove parlamentarne većine. Očito ima utjecaj na jednu od stranaka koje imaju mogućnost biti dio parlamentarne većine pa se preko njega priskrbljuju potrebne ruke”, mišljenja je politički analitičar.

Što se nemogućnosti pronalaska novog ravnatelja USKOK-a tiče, zbog toga što se nitko nije ni kandidarao, Puhovski je iznenađen.

“Svugdje, pa i kod nas, ima luđaka koji bi se javili, ali ovdje nisu ni oni dovoljno ludi da se prijave. Ludnica je, očito, postala model društva jer se zna da se ništa ne može učiniti. Kad se zna, onda se očito i ne može ništa učiniti. Svi su bili nezadovoljni, ali nitko ga sad ne želi preuzeti kako bi ga reformirao.”

Šanse Tomislava Karamarka na izborima ne vidi “jer nema liderske sposobnosti”. Kao što Mostov poziv da se vojska šalje na granicu nazvao desničarskim populizmom.

“Kod nas je vojska slabija od policije. Vojska zna nešto drugo, a ne privoditi migrante. Nije to tako lako, nemaju ni bolje naoružanje, a i vojska se šalje na granicu samo ako je i s druge strane vojska. Bili smo ponosni na donošenje Ustava 1990. jer nećemo vojsku na granicu, što je bio veliki napredak jer sve su socijalističke države imale vojsku na granicu”, istaknuo je Puhovski i najavio još mnogo populističkih izjava i poteza prije izbora.

U kampanju se uključio i Plenković, koji tvrdi da se s njim zna što se dobiva. Primjerice, naglašava da nudi stabilnost.

Grbin: Bit ću novi premijer! Plenkovića je strah, zna da ga čeka veliki poraz na izborima

“Ima pravo kad kaže da Hrvatska zna što je čeka i to je niz dobrih stvari jer učinjene su neke dobre stvari. I majmun bi nešto učinio s tim milijardama koje cure iz Bruxellesa. Pitanje je kolika je cijena tog napretka i koliko smo to zaista platili u novcu koji se iracionalno troši, kao i kontroli nad političkim životom jer se ljude kupuje. Upravo to je materijal za kritike, a ne da nije ništa napravio.”

Sandra Benčić kao premijerka za Puhovskog je zanimljiva ideja, ima pozitivno mišljenje o njoj, no ne vidi kako bi to postala. Ali, ne smatra ni da ona ugrožava Peđu Grbina i SDP.

“Imam pupuno više simpatija nego optimizma, kad je riječ o njoj. Vjerujem da bi u mnogim aspektima bila jako dobra predsjednica Vlade, ali ne vidim kako bi to mogla postati. Ne mogu iskonstruirati model u kojem bi oformila većinu. Što se Grbina tiče, ne ugrožava ga ona koliko on to sam radi. Iz nepoznatog razloga su u stalnom i mukotrpnom stanju razaranja stranke. Prije svega, orijentacijski. Ne mogu se vratiti na socijaldemokratsku orijentaciju, od suradnje sa sindikatima i barem umjereno lijevim temama u društvu”, mišljenja je Puhovski.

Obiteljski zakon se promijenio u pozitivnom smjeru i to priznaje vladajućima, no upozorava na jedan detalj.

Stevanović o ustaškim simbolima na tribinama: “Sami smo krivi”

“Opasno je zabraniti otuđenje djeteta od roditelja. To se ne može sijeći sjekirom, potrebno je precizirati tu formulaciju i to nisu učinili”, rekao je Puhovski i na kraju komentirao ustašku zastavu na utakmici hrvatske nogometne reprezentacije i optužbe da se radi o namjernoj provokaciji:

“Odgovaram imenom i prezimenom, Aleksandar Zverev. Svjetski poznati tenisač iz Njemačke je 5. rujna prekinuo meč na US Openu. Došao je sucu i rekao “Ovaj čovjek tamo govori ružne, nacističke formule, molim da ga se izbaci s terena.” Zamislite da to napravi Luka Modrić. Mislim da bi on prije umro. Umjesto da sad to sami napravite kao nogometaš, vi ćete mene ili vas koji upozoravamo na tu zastavu optužiti da smo izdajice, a zapravo biste vi trebali prekinuti utakmicu. To se ne može riješiti izvana.”

