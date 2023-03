Puljak: “Investitor je prvo izgradio kuću, a onda išao tražiti dozvolu za nju”

Podijeli :

Miroslav Lelas/PIXSELL

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak gostujući u N1 Newsroomu govorila je o statusu roditelja njegovatelja, ali i problemima gradonačelnika Splita Ivice Puljka koji mora platiti kaznu od 100 tisuća kuna zbog greške HDZ-a.

Hrebak iz vladajuće većine kaže da mu nije bilo ugodno nakon odbijanja prijedloga Mrak Taritaš o šest mjeseci naknade za roditelje njegovatelje nakon gubitka djeteta, ali da je znao da će Vlada izaći s boljim prijedlogom. Puljak mu poručuje: “Sram ga bilo. I njega i njegovih 75 prijatelja koji su glasali na jednostavno sramotan način sa nekakvim objašnjenjem da će oni donijeti cjelovitije rješenje. Sutradan, nakon svih medijskih natpisa i pritisaka, capo di capi, veliki AP, njihov šef, odluči – nećeš šest, nego ćeš deset. Tom porukom je polio hladan tuš i na Hrebaka i na svih 75 ljudi koji su očekivali cjelovito rješenje. Jedini je problem bio što je problem došao iz oporbe”.

Puljak kaže da vladajući ne gledaju dobrobit djece s poteškoćama i roditelja njegovatelja. Naglašava da je takvih roditelja malo: “To su smiješne cifre za državni proračun, a znače puno tim ljudima”.

Hrebak glasao protiv roditelja njegovatelja: “Nisam se osjećao ugodno” Puljak o kazni od 100.000 kuna: Odlučuje Inspektorat, na čijem je čelu opet HDZ

Komentirala je i obnovu Zagreba tri godine nakon potresa: “Trebalo je proći tri ministra da se pojavi Bačić kao četvrti koji ima političku snagu provoditi odluke koje ova tri nisu. Bili smo jedini klub koji je glasao protiv tog zakona o obnovi, svi stručnjaci su upozoravali da će doći do kaosa, a sad se vidi da Zagreb izgleda kao i par dana nakon potresa – ništa se nije dogodilo. Porazno je da tri godine ljudi još stoje u kontejnerima. Ljudi na Baniji ga gledaju kao spasitelja, međutim to je četvrti spasitelj. To je sada HDZ-u biti ili ne biti – ne može u izbornu godinu ući s ovakvim rezultatima na obnovi. To je razloig zašto se ubacilo Bačića”.

Dok u Zagrebu šteka obnova, u Splitu postoje drugi problemi. Splitski gradonačelnik Ivica Puljak, ujedno i suprug zastupnice Puljak, dobio je kaznu zbog pogreške HDZ-a. Obitelj Puljak kaže da će morati dizati kredit da otplati kaznu: “Mislim da ovdje nije tema kredit, da je kazna tisuću kuna, pitanje je principa. Dakle, tko je odgovoran platiti tu kaznu. Sve je krenulo sa prošlim gradonačelnikom koji je naručio radove bez dozvole. Ti radovi su krenuli kad je sadašnji gradonačelnik došao na vlast 2021. godine u skladu s tim projektom. Zaustavio ga je čuvar prirode. Rekao je – ovo je preveliko, treba dozvola. Sadašnji gradonačelnik Ivica Puljak zaustavio je radove isti čas i naručio radove za povratak u prvobitno stanje. U tom času je dao ostavku. Radovi su za vrijeme njegove ostavke dok nije bio na mjestu gradonačelnika, završeni. Povjerenica Vlade koju je Plenković uputio dolje je radove potpisala i platila rečune za te radove. Ako je platila, znači da je netko ustanovio da su završeni. U svom redovnom zapisniku na ponovnom preuzimanju vlasti stoji jasno da su radovi završeni u Vili Dalmacija i da je sve vraćeno u prvobitno stanje. Ali sada dolazi inspekcija i kaže da nije vraćeno u prvobitno stanje.

“Jedini pravni lijek koji nam preostaje je dignuti upravni spor. Dakle, platiti kaznu i dignuti spor. Sad smo upravo u razovorima s odvjetnikom. To je ista građevinska inspekcija koja je slične nepravilnosti pronalazila na Marjanu na Benama. To je područje pod koncesijom županije gdje su nađene nepravilnosti u tri navrata – je li županu Bobanu raspisana kazna – ne. Zašto sada, zašto gradonačelniku Centra”, pita se Puljak.

Čeka se odluka: Ovo je naš najviši neboder i najviša ilegalna građevina

Komentirala je i ilegalnu gradnju na najvišem neboderu u Hrvatskoj, onom u Splitu: “Pozivam investitora da se svede u okvire dozvole. Ako smo u misiji uvođenja reda, od terasa i štekata koje smo maknuli s ulica, ne možemo dopustiti bilo kakvom investitoru da gradi nezakonito. Cijela povijest tog nebodera je sporna, a kreće i od Keruma koji je išao van gabarita koji su dopušteni po GUP-u u visini. Onda je Baldasar dao urbanistički bonus koji zahtjeva da investitor da gradu nešto za javnu korist – vrtić, dječje igralište – ništa nije dao. To mu nije bilo dosta, gore na vrhu je napravio još jednu kućicu od dva kata s namjerom da otvori sky bar. On sada opravdava da je to trebala biti strojarnica, ali zna se da je trebao biti sky bar. Problem je što je prvo izgradio kuću, a onda išao tražiti dozvolu za nju. Pitam se gdje je tu građevinska inspekcija. Vlast u Splitu jedva čeka da toranj krene sa radom, kao i sve tvrtke koje će biti tako, ali neka se svedu u dozvole”.

“Investitori su prije valjda radili što god hoće, pa bi se dogovarali s vlašću, ajde malo zažmirite na oko. Ovo je vlast koja zaista radi u skladu s pravilima zakonima i pravila su jednaka za sve. Svedite se u okvire dozvole”, poziva Puljak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.