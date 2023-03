Čeka se odluka: Ovo je naš najviši neboder i najviša ilegalna građevina

Podijeli :

Oko Dalmatia Towera, najvećeg arhitektonskog čuda u Hrvatskoj, splitska gradska vlast već neko vrijeme vodi spor s investitorom. A gdje je zapelo? Kako to obično biva u Hrvatskoj - na dozvolama, a kako neslužbeno doznajemo, u sve se umiješao i USKOK. Investitor je spreman za otvaranje u svibnju, no nemaju nijednu dozvolu. Dok oni tvrde da su sve napravili po zakonu i propisima, iz Banovine tvrde suprotno.

Dalmatia Tower je najviši neboder u Hrvatskoj. Ima 27 katova i visok je čak 135 metara. Arhitektonsko čudo dio struke naziva i najvećom bespravnom građevinom, a kako neslužbeno doznajemo, dokumente o staklenoj ljepotici prošlog su tjedna iz Banovine izuzeli djelatnici USKOK-a.

“Mene takvi posjeti ne iznenađuju. Ono što smo mi u javnom prostoru više puta zazivali da se dogodi jedna takva radnja je zato što je, analizirajući dokumentaciju navedenih tornjeva, poprilično jasno da se nije radilo po zakonu”, kaže Bojan Ivošević, dogradonačelnik Splita.

Grad Split odbio dati dozvolu za poslovni toranj Dalmatia Tower WestGate Group: Puljak i Ivošević iznose neistine, poduzet ćemo pravne radnje

Ne smatraju tako investitori koji planiraju otvorenje u svibnju, a nemaju ni jednu dozvolu. Danas nisu htjeli pred kamere, tek kratko poručili – ostajemo pri jučerašnjem priopćenju.

“Iz medija smo neslužbeno doznali da je USKOK konačno preuzeo dokumentaciju o Dalmatia Toweru iz Banovine. Ovim putem ne želimo komentirati rad istražnih tijela, međutim možemo konstatirati kako smo zbog navedenih radnji zadovoljni pošto će se napokon rasvijetliti cijeli slučaj. U međuvremenu se nadamo da će čelnici lokalne samouprave osigurati nastavak upravnog postupka vezanog uz izdavanje građevinske dozvole sukladno zakonima i propisima, što sada nije slučaj”, poručili su iz Westgate Grupe.

Problem je što se građevinska dozvola mijenjala tijekom gradnje jer je investitor želio dodatnih 10 katova. Zadnju izmjenu iz Grada su odbili jer nije po propisima i zakonu. Kad investitor to ispuni, stavit će potpis, poručuje gradonačelnik Ivica Puljak.

“Mi nismo skloni prihvatiti da netko tko je dobio 10 katova viška, bez da napravi išta za javni sadržaj, da nakon toga izgradi još više od svega i da mu se to dopusti. Gospodin koji je investitor i dalje ima mogućnost da to svede u okvire građevinske dozvole koje ima”, komentirao je aktualna događanja gradonačelnik Splita.

Tvorac projekta Westgate Split kojem pripada Dalmatia tower smatra da je riječ o političkim igricama i da je Puljak krivo brifiran.

“Nadam se da se stvarno uključio DORH, USKOK pa da se to istraži jer nema tamo ničega. Mislim da su Puljka slabo i krivo informirali da će to vrlo brzo doći do kraja”, poručuje arhitekt Otto Barić.

Ne smatra tako drugi čovjek Splita – sve je od starta sporno, a ključne propuste koji su išli na ruku investitoru, kaže napravile su bivše vlasti.

“Gdje mu je gospodin Kerum zajedno sa stručnim službama pripremio 25 posto urbanističkog bonusa, omogućio dodatno gradnju bez da je to naplatio, kako piše u GUP-u, u javnom interesu, i onda dolazi Ivo Baldasar koji daje dodatnih 10 katova mimo stručnih službi”, dodaje dogradonačelnik Ivošević.

Dok grad ne odluči drugačije, najviši neboder u Hrvata ostaje najviša ilegalna građevina u Hrvatskoj.

