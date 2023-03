Puljak o kazni od 100.000 kuna: Odlučuje Inspektorat, na čijem je čelu opet HDZ

Podijeli :

Miroslav Lelas/PIXSELL

Gradonačelnik Splita, Ivica Puljak, gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao kaznu od 100.000 kuna koju je dobio na svoje ime, a zbog nepravilnosti u dokumentaciji o rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije u Vili Dalmacija.

Puljak kaže da je njegov prethodnik Andro Krstulović Opara potpisao ugovor s izvođačima. “Kada smo mi došli na vlast, ispostavilo se da nedostaje neka dokumentacija i mi smo radove zaustavili i naredili da se sve radi na prvobitno stanje, kasnije smo dali ostavku i na moje mjesto je došla povjerenica Vlade. Primopredajni zapisnik je ustvrdio da je sve vraćeno u prvobitno stanje. No inspektorat je izašao na teren i vidio da nije sve vraćeno u prvobitno stanje te sam sada ja dobio kaznu na svoje osobno ime”, objasnio je.

“Povjerenica Vlade je potvrdila da su radovi završeni i da je vraćeno u prvobitno stanje, a ja sam dobio kaznu. To nije bila moja odgovornost nego odgovornost mojih prethodnika. Ovo znači da niti jedan gradonačelnik neće smjeti potpisati primopredajni zapisnik bez da ga dobro pregleda, jer ja sam sada odgovoran za sve radove koji su moji prethodnici napravili. Ja sam jedini gradonačelnik koji je to dobio i pitam se zašto baš ja”, rekao je Puljak.

Puljak: Dobio sam kaznu 100.000 kuna da platim iz svog džepa zbog greške HDZ-a HDZ odgovorio Puljku: “Skup je sport voditi grad s aktivistima”

Dodaje kako je najveći problem ove države HDZ i da ova zemlja nema šanse dok je HDZ-a, ali da to ne bi trebao biti razlog za ovakve poteze.

HDZ Splita je odgovorio Puljku kako oni nemaju veze s time. “Naravno da to nije točno. Inspekcija je potvrdila da je moj prethodnik sklopio ugovor s izvođačem, a mi smo samo izvršili. Mi smo to zaustavili kada smo vidjeli da nedostaje dokumentacija. Sve što se napravilo loše je napravio HDZ, mi smo to pokušali ispraviti, a sada odlučuje Državni inspektorat, na čijem je čelu opet HDZ. Gospodin koji je tamo je ondje samo zato jer je politički postavljen. To je način na koji vlada HDZ, da postavi svoje ljude na ključne pozicije. Nakon ovoga se ni jedan nezavisni gradonačelnik neće baviti ovim poslom nego samo onaj koji je u HDZ-u jer ga njegovi neće kazniti”, rekao je.

“Ne znam zašto inspektorat nije ispitao vladinu povjerenicu. Ja se na ovo ne mogu ni žaliti nego samo pokrenuti upravni spor što ću i napraviti”, dodao je.

“Kada bi sumnjao u svaku primopredaju onda bi primopredaja vlasti trajala nekoliko mjeseci, a ne nekoliko sekundi”, zaključuje Puljak i dodaje da bi u ovaj slučaj trebalo uključiti i europske institucije.

