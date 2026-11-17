SDSS I SNV
Pupovac zapalio svijeće za žrtve Vukovara i Škabrnje: "Pamtimo sve koji su stradavali"
Počast žrtvama ratnog stradavanja u Vukovaru i Škabrnji odali su u utorak u Sabornoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg na Cvjetnom trgu saborski zastupnici i predsjednici Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS), Srpskog narodnog vijeća (SNV) i Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta".
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Milorad Pupovac, Anja Šimpraga, Boris Milošević i Nikola Vukobratović u crkvi su zapalili svijeće i uz molitvu svećenika SPC-a odali počast svim žrtvama ratnog stradanja u gradu Vukovaru i u Škabrnji, priopćio je SNV.
Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a, Milorad Pupovac izjavio je da kao i svake godine pale svijeće za sve stradale, poginule i sve koji su patili tijekom ratnih sukoba u Vukovaru i njegovoj okolici.
"Pamtimo i sve one koji su stradavali i suosjećamo sa onima kojih se danas, sutra i svih narednih dana sjećamo", poručio je Pupovac, navodi SNV.
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