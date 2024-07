Rada Borić: Kako to desnica misli da može zadirati u autonomiju sveučilišta?!

Podijeli :

Saborska zastupnica stranke Možemo! Rada Borić, gostovala je u studiju N1 kod našeg Domagoja Novokmeta s kojim je razgovarala o temi uvođenja Rodnih studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

“Digla se velika prašina ne samo oko uvođenja rodnih studija. To je znanstvena disciplina i studij koja postoji bar već 30 godina u Europi… Kolegiji ovog tipa u Hrvatskoj postoje već godinama. Postojala je teorija roda, filozofija roda, ženska književnost i slično. Stvarno me brine to da, s jedne strane oni koji su protiv rodnih studija ne razumiju što to znači, a s druge strane šire besmisleni strah od roda”, dodala je Borić komentirajući izjave DP-ovaca koji se uvođenju Rodnih studija žestoko protive.

Borić je i izjavila kako desnica u Hrvatskoj nameće pojam rodne ideologije koji je prema njoj u potpunosti besmislen. “Taj termin je ispražnjen od svakog značenja i njega su izmislili katolički kler i ultra konzervativne katoličke udruge”, kazala je.

Što je rod, a što spol?

Borić je i izjavila kako je zanimljivo što desnica ne razumije razliku između roda i spola. Pojasnila je kako je u pitanju roda, riječ o društvenom konstruktu te kako se rod “razlikuje od spola u tome da kada govorimo o rodu, pričamo o ulogama koje nam se pripisuju tijekom života, što muškarcima, što ženama.”

“Teme ženskih i rodnih prava proučavaju se već 20 godina u Hrvatskoj, malo su se kasno probudili”, rekla je Borić.

Pitanje autonomije Sveučilišta

“Desnica ne razumije što je znanost, i dodatno ne razumiju, ono što je najopasnije, autonomiju sveučilišta. U Ustavu, prema članku 68, piše da je Sveučilište autonomno. A nekolicina njih, uz Penavu, su rekli da su naredili svom partneru da ne uvedu studije. Kako oni to misle da mogu zadirati u autonomiju sveučilišta?”, komentirala je Borić.

Dodala je i kako smatra kako je Vladi u interesu odobriti rodne studije te kako se nada da neće doći do administrativnih problema pri uvođenju istih. Izjavila je i kako smatra da će Vlada jednom zauvijek “presjeći” priču o rodu, pogotovo jer se ponovno kreće pokretati tema Istanbulske konvencije.

Poručila je i kako bi se Domovinski pokret trebao baviti resorima koje razumiju. “Neka se bave njihovim resorima kao što je poljoprivreda. Ono što zbunjuje je da se bave temom koju ne razumiju, i to na populistički način, da zadovolje svoje biračko tijelo”, rekla je Borić.

Pitanje molitelja na Trgu

“Treba vidjeti je li to moljenje krunice, doista moljenje, ili je to neka vrsta prosvjeda. Ako je doista riječ samo o moljenju, zna se koja su mjesta za moljenje, a ako to nije dovoljno, moglo se možda moliti pred katedralom. Mislim da ovo pokazivanje na Trgu, nije pitanje molitve, jer nitko nema ništa protiv vjerskih prava, no mi na Trgu svjedočimo zagovoru za dokidanje ženskih prava“, izjavila je Borić komentirajući najavljeni okrugli stol Domovinskog pokreta o kršenju prava na slobodu vjeroispovijesti, na kojem će se raspravljati i o moliteljima na Trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

“Oni mole da žene budu čedne i ono što je najopasnije za prekid i zabranu pobačaja. To nije pitanje molitve. Ne možete biti protiv prava nekog drugog, to je onda nametanje. Oni ženama niječu autonomiju nad donošenjem odluka o njihovu tijelu”, istaknula je Borić.

