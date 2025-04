Tko će u slučaju Kekin najviše izgubiti, a tko će profitirati? “On je kolateralna žrtva”

Podijeli :

Igor Kralj / PIXSELL

Nakon jučerašnjeg dramatičnog dana za Milu Kekina, supruga saborske zastupnice Možemo!, koji je uhićen pod sumnjom da je poticao na zlouporabu položaja i ovlasti prilikom kupovine zemljišta u Momjanu, politička i pravosudna arena doslovno je eruptirala. Što stoji iza cijele priče i tko će profitirati u političkoj areni?

Dražen Majić, urednik portala Istra24, objasnio je u razgovoru za HRT kako je izgledala mreža bračnog para Perossa.

“Radi se o obiteljsko-gradskom poslu. To je ‘javno-privatno’ partnerstvo gdje je suprug Denis Perossa kupovao zemljišta i trgovao nekretninama, a supruga Jelena Perossa je bila pročelnica Ureda za prostorno planiranje i gradsku imovinu. O tome smo izvještavali, napisali smo pet, šest tematskih istraživačkih članaka i desetak manjih gdje smo ukazali na flagrantan primjer sukoba interesa”, rekao je.

Oglasio se Mile Kekin: “I dalje ne znam što sam skrivio”

Mile Kekin je, ustvrdio je Majić, “po meni kolateralna žrtva jer je eventualni kriminal puno veći u drugim slučajevima”.

“On je uletio u tu mrežu. Znam da pravosudni organi ‘slučaj Perossa’ obrađuju nekoliko mjeseci, a jedan portal je jučer objavio da je Kekin nakon razgovora s Nikicom Jelavićem odmah zvao Jelenu Perossu. Tih 400 kvadratnih metara nije sigurno kruna tog slučaja, u drugim slučajevima su iznosi puno veći”, kazao je.

Istaknuo je kako je u jednom slučaju Perossa kupio zemlju za 20, 30 tisuća eura, a danas je njegova agencija prodaje za milijun i pol eura.

Veza Tomaševića i Kekina?

Politički konzultant Krešimir Macan ustvrdio je kako u političkoj areni istodobno svi profitiraju i gube zbog ovog slučaja.

“Mislim da u ovom trenutku gube svi. Koliko sam ja informiran, radi se o više ovakvih slučajeva gdje se otkupljivala okućnica po iznimno niskim cijenama. Pitanje je zašto su priveli samo Kekina ako je bilo i drugih koji su to radili. Ako je to bila predstava za javnost, onda su na minusu i Ivan Turudić i HDZ, ali i Kekin jer se potvrdilo da nije sve čisto”, rekao je.

Svatko gubi, istaknuo je Macan, ali i svatko profitira.

Iz Možemo se oglasili o uhićenju Kekina: HDZ-ov dečko uhićuje po nalozima stranke koju zastupa Tomašević oštro o uhićenju Kekina: Nije slučajno da se to baš danas dogodilo!

“Možemo! i SDP će utvrditi svoje birače, a HDZ će tvrditi kako imaju dvostruke kriterije, što je i činjenica. Možemo ne može prihvatiti činjenicu da je među njima netko tko je nešto krivo napravio”, kazao je.

Ivan Turudić, kazao je Macan, “realno pokušava pokazati da je gazda, da drži uzde, ali bi možda u predizbornom vremenu to trebao taktičnije raditi”.

“Imao je dan prije ogromnu zapljenu droge i nitko o tome više ne priča. Onda on to pokrije uhićenjem Kekina kojeg navečer pustite”, dodao je.

Na pitanje je li bačena sjena na mantru Možemo! o poštenju, Macan je odgovorio kako će oporba svakako tražiti prostor da našteti gradskoj vlasti u Zagrebu na toj temi.

“To je jasan okvir s kojim kreće opozicija u Zagrebu. Konkretno, Davor Bernardić bio je kod mene gost i to rekao. To je okvir s kojim opozicija kreće: ‘Niste sposobni i niste pošteni’. Činjenica je da je Možemo! to prije imao kao crtu obrane. Prema relevantnim istraživanjima, dvije trećine Zagrepčana ne smatra da se Zagreb vodi dobro. To je pravi problem Tomislava Tomaševića“, naglasio je.

Macan je upozorio da “to što je Kekin u nekom slučaju nepošten, to ne znači da je Tomašević isti”.

“To ne možete povezati. Možda će ova priča s Hipodromom biti veći problem, ali ako je to radio direktor Hipodroma, ne mora izravno utjecati na Tomaševića, ali može biti povod za to da Tomašević ne pobjedi u prvom krugu”, dodao je.

