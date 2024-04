Radi li Milanovićev nastup štetu koaliciji? “Mogu dati jedan odgovor, a ne smijem”

Podijeli :

N1

Arsen Bauk iz SDP-a, bio je gost Newsrooma kod naše Anke Bilić Keserović s kojom je razgovarao o sukobu Olega Butkovića i Zorana Milanovića te parlamentarnim izborima.

Iduće srijede, 17. travnja održavaju se parlamentarni izbori u Hrvatskoj. Situacija na političkoj sceni prilično je uzburkana, a trenutno je u fokusu sukob predsjednika Republike Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića.

Podsjetimo, Predsjednik Republike Zoran Milanović u ponedjeljak je odgovorio HDZ-ovom Olegu Butkoviću, koji ga je prozvao za pomaganje osobi pod sankcijama zbog ruske agresije na Ukrajinu, poručivši mu da “laže i izmišlja” te ga je nazvao ‘žmuklerom’ i ‘lopinom’. Sve je prokomentirao i Arsen Bauk.

“Predsjednik je u prvoj rečenici rekao da osoba nije bila pod sankcijama, ta situacija je bila aktualna 2022. godine i korištenjem interneta može se utvrditi o kome se radi. Volio bih da se nadležna tijela, prvenstveno Ministarstvo vanjskih poslova, izjasne je li osoba bila pod sankcijama i čijim”, rekao je.

VIDEO / Butković odgovorio Milanoviću: “Zorane, baš si se unervozio, a ja evo pivam…”

“Vjerojatno će biti i nastavak”

“Ne znam više o tome, a tu se svaka riječ mjeri pa je bolje reći riječ manje nego više”, dodao je.

Bauk je kazao da je problem u institucijama.

“Tu će svatko tko je u tome sudjelovao nastojati biti uvjerljiv, a nekad se koriste argumenti, a nekad kvazi argumenti. U ovom slučaju imamo određena saznanja koja su izašla u javnost od strane Faktografa koja govore o mogućem sudjelovanju u utjecajima na određenu privatnu tvrtku. S druge strane imamo priču o čovjeku koji je ili nije pod sankcijama. Gledajući kako ovo ide vjerojatno će biti i nastavak”, pojasnio je Bauk.

“Ljudi su stekli dojam o tome kakav je karakter ove vlasti i neke ljude će u tome ova priča učvrstiti. Vlast se brani tako da pokušava u blato ubaciti i one koji nisu dio te vlasti i tako opravdati sebe. To u politici gledam dugi niz godina i to HDZ-u nekad uspijeva, a nekad ne uspijeva i nadam se da im ovaj put neće uspjeti”, dodao je.

Milanović odgovorio HDZ-ovom ministru: “Butko će ići u zatvor, uzet će mu i gebis, ostat će bez svega”

“Mogu dati jedan odgovor, a ne smijem ga dati”

Bauk je odgovorio na pitanje radi li nastup predsjednika Zorana Milanovića koaliciji Rijeke pravde više štete ili koristi.

“Tu ja mogu dati jedan i jedini odgovor, a ne smijem ga dati pa to pitanje možemo preskočiti”, kazao je.

Bauk je komentirao mogu li SDP i partneri koalirati s desnicom.

“Naše birače neće zbunjivati Možemo, stranke s kojima smo organizirali prosvjed na Markovom trgu, Fokus, IDS, PGS i ostali, zastupnici nacionalnih manjina. Što se tiče stranaka koji imaju odmak od HDZ i neće ići s HDZ-om, njih primamo na znanje”, objasnio je Bauk.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Na aukciji kupio stari sef: Kad ga je otvorio, nije mogao vjerovati što je pronašao Pomiješajte ovo ulje s vodom i zalijte svoje cvijeće, bujat će kao ludo cijele godine!