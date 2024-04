Milanović odgovorio HDZ-ovom ministru: “Butko će ići u zatvor, uzet će mu i gebis, ostat će bez svega”

Podijeli :

Predsjednik Republike u ponedjeljak je bio u Šibeniku i tom prilikom bio je u posjeti Industrijsko-obrtničkoj školi, a nakon toga dao je izjavu za medije.

Milanović se osvrnuo na potrebna ulaganja u obrazovanje i rekao kako se to neće postići ograničenjem cijena karabatka. Rekao je i kako su sukobi navijača odgovornost vrha policije, “Božinović je za to kriv i Plenković, jer nisu stavili tri kordona policije, vatrogasna kola, netko je unio bačve, sve je to prošlo pored policije na ulazu i to se dopustilo da uđe na teren. To je propust”, rekao je te naglasio da je jedino rješenje promjena vlasti, prenosi Dnevnik.hr.

Tu stvari treba promijeniti silom i promjenom odgoja, no odgoj se ne može promijeniti. Metoda prevencije kod nasilnika ne djeluje.

Komentirao je Milanović i Butkovićeve provokacije te rekao kako mu nije jasno lobiranje kod banaka za koje ga optužuje “Butko će u zatvor ako ne bude Turudić državni odvjetnik, a njega ćemo smijenit”, ponovio je. “Bit će tužen, uzet će mu i gebis, ostat će bez svega”.

“Napisali su da je bivša mađarska predsjednica koja je nakon jednog propusta dala ostavku, to se nikada ne bi HDZ-ovcima dogodilo i to je jedna od stvari zašto ja nikada nisam koristio institut pomilovanja jer lako se zezneš, ljudi ti podmetnu. A Večernji sada piše da je mađarska predsjednica bila kod tog čovjeka na večer. Napisali su da sam ja s Erdoganom razgovarao o nekakvom računu!”, kazao je Milanović uz podsmjeh.

Još je jednom naglasio da su upravo to bili razlozi i zašto je bilo bitno da Turudić postane GDO. “Kako je bilo moguće da nekakav Škugor nakon niza godina dođe na to mjesto i odmah krene u pljačku?”, zapitao se i rekao kako je sve bilo pod kontrolom HDZ-a. “Izvlačili su se milijuni eura. Nešto što je bila vrsta kokošarenja, pretvorilo se u opasno govedarstvo, a onda je to počelo opasno smrdjeti”, rekao je Milanović.

Komentirao je zatim i situaciju s bivšim ministrom obrane te naglasio: “Banožić i dalje čeka na optužnicu. Kažu da je policija napravila sve, kako, što mu nisu uzeli mobitel, kako su ga uveli na stražnja vrata, druge vode pred svima na prva vrata. Ne, njemu se ne uzima mobitel, protiv njega nema optužnice iako je sve jasno. Pa je li to vladavina prava?”, pitao se.

“Ta ne muška politika HDZ-ovih muževa je tako jadna i s tim ćemo se obračunati”.

