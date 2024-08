Radić razočaran Penavom: Ovo nije Domovinski pokret koji smo stvarali

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Mario Radić je objavio kandidaturu za novog čelnika Domovinskog pokreta. Tako je javno priznao ono o čemu se danima pričalo, a to je konačni obračun s aktualnim predsjednikom stranke Ivanom Penavom.

Radićev brat prijavio Ćipu zbog izvlačenja novca iz braniteljske udruge: “To je duboka država”

“Idem u utrku zato što sam osjetio u razgovoru sa članstvom, simpatizerima i biračima da to od mene očekuju. Ovih dana sam obišao cijelu Hrvatsku i vidimo da je vrijeme za to”, rekao je Radić u Dnevniku Nove TV pa nastavio:

“Ovo nije Domovinski pokret koji smo mi stvarali, pogotovo kad se govori o izbacivanju iz stranke. Ni u jednom demokratskom pokretu, to nije u redu.”

Naglasio je da u slučaju pobjede on nikoga neće izbacivati.

“Bit ću predsjednik koji spaja, a ne razdvaja. Ovaj način, da nitko ništa ne smije prigovoriti, da mora biti jedan vođa – toga je bilo dosta”, izjavio je Radić.

Potom je rekao da od 103 delegata računa na njih više od polovice.

“Ovaj delegatski proces je bio krajnje nepošten, da ne kažem neku grublju riječ. Samo ću vam reći, u petoj izbornoj jedinici gdje je Ivan Penava je 19 izaslanika. A u četvrtoj gdje sam ja je šest izaslanika”, istaknuo je Radić.

Osvrnuo se i na to što će napraviti ako izgubi na izborima.

Penava odgovorio Radiću, osvrnuo se na ratni put: Ovakav politički autogol u životu svom nisam vidio

“Nikada ne bih išao u izbore da ih ne mislim dobiti. Ovaj način politike koji se trenutno vodi u našoj stranci ne mogu ostaviti u svoju zadužbinu”, objasnio je pa se osvrnuo na izjavu Stipe Mlinarića:

“Rekao je da je biti zamjenik predsjednika ništa. Zamjenik predsjednika je druga funkcija u stranci, a on je rekao da je to protokolarna dužnost. Ako je drugi čovjek protokolarna dužnost, što su treći, četvrti i peti? To je tako u Sjevernoj Koreji, ja to ne želim.”

Otkrio je i gdje se točno dogodio taj prijelomni trenutak u kojem je “puklo” s Penavom.

“Kad mi je Penava rekao da se ne mogu vratiti u Sabor nego da tamo treba ostati gospodin Spajić. Prešao sam preko toga i vratio se tek nakon tri mjeseca. Predsjednik stranke ima to pravo, ali on ni s kime nije ni porazgovarao. Ljudi nisu vreće cementa kojima se može razbacivati kako god nekome odgovara. Iz novina sam saznao tko će biti državni tajnici. Moje prezime je Radić, a ne neta. Čini mi se da je pobrkao tu neke stvari. On bi se morao odlučiti jesam li ja mornar iz sjene ili marioneta.”

Ukoliko pobjedi, rekao je da će pokušati okupiti sve ljude i dati im okvir u kojem svi mogu sudjelovati.

“Nije ovo stranka Marija Radića ni Ivana Penave ni Stipe Mlinarića. Ovo je stranka 10.500 ljudi od kojih je svatko dao svoj doprinos.”

Mario Radić objavio kandidaturu za mjesto šefa DP-a i poručio Penavi: Predoči svoj ratni put!

Osvrnuo se i na izjavu Stipe Mlinarića Ćipe nakon što je protiv njega podignuta kaznena prijava. U prijavi stoji da je 15 mjeseci izvlačio novac iz braniteljske udruge. Tu je prijavu u tijekom dana odvjetnik Marka Radića, brata Marija Radića, zamjenika predsjednika Domovinskog pokreta, dostavio USKOK-u u Osijeku.

“Uplatio sam ogromna sredstva iz svih svojih tvrtki na račun iste te udruge. Moj brat i ja tražimo oca već 30 i nešto godina. Moj mlađi brat je bio u Vukovaru do kraja i prošao je i logore. Na moj nagovor je otišao u tu udrugu gdje je bio tajnik Mlinariću. Iz povjerenja sam rođenog brata dao u tu situaciju. Po saznanjima odvjetnika mojega brata, tu se radilo o teškom izvlačenju novaca, krivotvorenju dokumenata… Ne služi na čast Mlinariću to što je radio”, zaključio je Radić za Novu TV.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Član DP-a odgovorio na Penavine prozivke: Smiješno i žalosno Ova država jedna je od najboljih za život u mirovini. Hrvati je često posjećuju