Radite li ove greške pod tušem? Češće su nego što mislite

Bilo da se tuširate ujutro ili navečer, to je svakodnevna navika o kojoj vjerojatno ne razmišljate. To jedna od stvari koju radimo po navici, što ne znači da nam se ne mogu potkrasti neke pogreške.

Mješavina prljavštine, ulja i znoja koju ne uklonimo s kože može uzrokovati neugodan miris. Štoviše, ulje koje naše žlijezde lojnice prirodno proizvode hrane bakterije, koje mogu uzrokovati kožne infekcije ako se ne uklanjaju na vrijeme. S druge strane, pretjerano ili pregrubo tuširanje može isušiti kožu i uzrokovati svrbež i ekceme.

U nastavku ćete pročitati da je tuširanje više od močenja kože, nanošenja sapuna i ispiranja.

Pogrešna temperatura vode

Većina ljudi hladne tuševe smatra neugodnima. Iako će vas dobro razbuditi, sigurno vas neće opustiti. S druge strane, niti prevruća voda tijekom tuširanja nije rješenje. Vruća voda uklanja prirodnu masnoću kože, zbog čega ona može izgubiti sjaj, biti suha i svrbjeti. Iz tih je razloga mlaka, ugodna voda obično najbolji izbor, piše Centarzdravlja.hr.

Predugo tuširanje

Stajanje pod toplim mlazom vode može biti ugodno, ali predugo tuširanje može biti štetno za kožu. Isto kao i kod korištenja prevruće vode, dugo tuširanje može skinuti prirodnu masnoću s kože, bez koje koža gubi i vlagu. Ako primijetite da imate problema sa suhom kožom, skratite vrijeme tuširanja i ograničite ga na 5 do 10 minuta.

Pranje s mrežom ili spužvom

Mreže za kupanje su izvrstan su način da minimalizirate upotrebu sredstva za pranje tijela. Iako koristite minimalnu količinu gela za tuširanje, uz njih možete proizvesti dovoljno pjene da očistite cijelo tijelo. Ipak, te mreže i spužve mogu postati rezervoar bakterija koje iritiraju osjetljivu ili suhu kožu, ako se ne koriste kako treba. Iz tog razloga većina stručnjaka preporučuje da za pranje tijela koristite ruke.

Agresivna sredstva za tuširanje

Ako ste zabrinuti da blaga sredstva za tuširanje neće ukloniti sve klice s vašeg tijela, znajte da će obični proizvodi – uključujući antibakterijske sapune, neantibakterijske sapune, prirodne sapune, gelove i bilo koje proizvode koji se pjene – ubiti većinu. Nema razloga da posežete za nečim agresivnijim.

Blago sredstvo za čišćenje bogato lipidima se pokazalo boljim za zdravlje kože, no studija koja je proučavala tu korelaciju može biti pristrana jer ju je radila tvrtka koja se bavi proizvodnjom proizvoda za osobnu njegu.

Djelomično pranje

Mama i baka su bile u pravu. Ne zaboravite se oprati iza ušiju, između nožnih prstiju i pupak. Ako to ne učinite, mogao bi vam se promijeniti mikrobiom kože i eventualno povećati rizik od kožnih bolesti poput ekcema i akni. Istraživanja sugeriraju da područja koja ljudi obično temeljitije peru, poput podlaktica, imaju veću raznolikost bakterija nego ostala. To se povezuje sa smanjenim rizikom od bakterijskih infekcija jer do njih obično dolazi kada u mikrobiomu neki soj bakterija prevlada.

Pranje tijela prije pranja kose

Kako biste spriječili akne i iritaciju kože, stručnjaci preporučuju da najprije operete kosu i nanesete regenerator, a zatim istovremeno isperete regenerator i gel za pranje tijela. Tako ćete ukloniti sve ostatke proizvoda s tijela. Što se tiče brijanja, neka vam ono bude posljednji korak. Tako će dlačice biti mekše od topline, vode i pare i lakše će se ukloniti.

Tuširanje samo ujutro

Vrijeme tuširanja ovisi o osobnom rasporedu vremena i osobnim preferencijama. Uzmite u obzir da vam jutarnje tuširanje može pomoći da se osjećate budnijima. Nemojte, međutim, zanemariti potencijalne prednosti kupanja prije spavanja. Naime, topli tuš u trajanju od 10 minuta jedan do dva sata prije spavanja vam može pomoći da bolje spavate. Također, ako patite od alergija, tuširanje prije spavanja će isprati pelud nakupljenu tijekom dana s kose i kože i potencijalno smanjiti tegobe.

Preenergično i prečesto tuširanje

Ne treba se svatko svakodnevno tuširati, pogotovo u hladnijim zimskim mjesecima kada se vjerojatno niti ne znojite toliko. Zapravo, tuširanje nekoliko puta tjedno može biti dovoljno. Ako vježbate ili imate posao koji vas čini prljavima i osjećate potrebu za tuširanjem dva puta dnevno, jednom se samo isperite vodom, a drugi put koristite proizvode za pranje tijela.

