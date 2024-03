Liječnik otkrio istinu o mokrenju pod tušem: “Štedi vrijeme, štedi vodu, ali…”

Podijeli :

Unsplash/Kevin Baquerizo

To se može smatrati tabu temom ili neugodnom navikom, ali više ljudi mokri pod tušem nego što zapravo mislite.

U istraživanju iz 2020. godine u kojem je sudjelovalo 1010 Britanaca i Amerikanaca o njihovim navikama tuširanja, 68 posto muškaraca i 56 posto žena priznalo je da mokre pod tušem.

Međutim, rezultati koje su prikupili stručnjaci za kupaonice QS Supplies, otkrili su da većina ljudi nije bila spremna to otvoreno priznati drugima.

Zdravstveni rizici

Liječnik Mikhail Varshavski, poznatiji na internetu kao Dr. Mike, na YouTubeu je podijelio svoje mišljenje o mokrenju pod tušem.

Obraćajući se svojim pretplatnicima koji broje 11,8 milijuna, rekao je: “Je li prihvatljivo mokriti pod tušem? Sve to ionako odlazi na isto mjesto u odvod, zar ne?”

“Postoje neke pozitivne strane i prednosti mokrenja pod tušem.

“Štedi vrijeme, štedi vodu. Ali, postoje zdravstveni rizici”, piše Express.

Dr. Mike je rekao: “Mnogi misle da je mokraća sterilna, ali u njoj se nalaze bakterije.”

“Nije baš sterilna. Upamtite, ona mora putovati kroz vaš mokraćni trakt, a putem bi mogla pokupiti neke patogene bakterije. Dakle, postoje neki potencijalni izvori bakterija. Uz to, bakterije su posvuda oko nas i unutar nas. No, ako imate infekciju urinarnog trakta, i piškite, a zatim ugazite u urin, uz to se i posječete, možete li dobiti infekciju? Da. Rizik postoji.”

Drugi problem je navikavanje na tu naviku.

“Također postoje slučajevi problema s gotovo uvjetovanjem da mokrite svaki put kad čujete tekuću vodu, kao kad ste pod tušem”, rekao je.

“Ima i slučajeva da ljudi govore: ‘Oh, trebao bih mokriti za svaki slučaj prije nego krenem na put’, no, ako to činite prečesto, možete doći u situaciju da trenirate svoj mjehur da šalje signale da svaki čas morate na wc. Također biste mogli uzrokovati disfunkciju dna zdjelice.”

Ali, na kraju je dr. Mike zaključio da je rizik za to “prilično nizak”.

