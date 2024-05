Radnici Varteksa traže svoje plaće: “Kad je došla čelnica, izvikala se na nas. Rekla je, ja imam, vi nemate”

Podijeli :

Radnici nekadašnje perjanice tekstilne industrije u Hrvatskoj od ponedjeljka su u štrajku. Nekoliko stotina radnika okupilo se jučer ispred zgrade Varteksa u Varaždinu - i to zbog neisplate plaća. Traže smjenu cijele Uprave i kažu - dok im se ne isplate plaće, sa štrajkom ne misle stati.

Umjesto zvuka mašina za šivanje, od ranog jutra u tvornici tekstila Varaždin – muk.

Štrajk u Varteksu: “Kaže nam da se strpimo? Neka to kaže Elektri, bankama, trgovinama”

Iako su radnici u 6 ujutro stigli na svoja radna mjesta, proizvodnju nisu pokrenuli jer nisu dobili plaće. Gospođa Marija u Varteksu radi 39 godina, a plaću nije dobila već nekoliko mjeseci.

“Nismo dobili plaću za ožujak, a sad je već travanj. Minimalac i to na dva puta. To je oko 300 eura na dva puta”, kazala je.

A nekoliko stotina radnika nije dobilo plaće ni za veljaču. Zbog toga su od jučer u štrajku i ne misle stati dok im se ne isplate:

“Radim u Varteksu 25 godina. Nisam dobila plaću za 3. mjesec ni za 4. mjesec. Odlučila sam se za štrajk jer ne možemo više ovako živjeti.” “Pola moje obitelji je radilo ovdje, ali ovo je sad eskaliralo i jako je žalosno. Žalosno je da se ne može isplaćivati ta minimalna plaća koju smo mi odradili.” “Danas u 21. stoljeću da moramo tražiti svoje plaće na ulici? Nikome nije u interesu da stoji, ne radi i stvara gubitke ovoj tvrtci.”

Nadležni su se, kažu, oglušili više puta na njihov poziv za razgovor, a tvrde i da je predsjednica Uprave nudila 50 eura nagrade radnicima koji bi odustali od štrajka.

“Kad je došla naša čelnica ona se toliko izvikala na nas i okrivila nas je da smo mi krivi za tu situaciju. Rekla je: ‘ja imam, a vi nemate'”, kazala nam je radnica Marcela.

Radnica Alenka kroz suze nam govori: “Teško je nakon toliko godina. I u ovim godinama tražiti posao je malo teže.”

Isplata plaća bi trebala stići u idućih 8 dana, barem tako tvrdi većinski vlasnik Varteksa Stjepan Čajić, koji se nenajavljeno pojavio pred radnicima ispred tvrtke:

“Čak su mi te dionice bile nuđene po 8 kuna po dionici, međutim tada je bilo moguće prodati samo neke trezorske dionice, ograničen broj. A onda se pojavio i nekakav dodatan problem s poslovanjem i ja sam rekao neka ne bude 8, neka bude 10”, kazao je, a zatim dodao: “Iznesene su i neke neistine također jučer u Jutarnjem listu. Rekli su da je gospođa Ćorluka, koja je najveći dioničar, moja nećakinja. To je baš laž. Mi jesmo rođaci, ali daljnji.”

Radnici ga krive za dug od 20 milijuna eura i loše stanje u tvrtki.

Radnici traže smjenu aktualne Uprave, a rješenje vide u prodaji neaktivne imovine, da se vjerovnici dogovore i da se to uloži u proizvodnju i dokapitalizaciju.

Varteks je u takvom ponoru da će i dug Burzi od pet tisuća eura plaćati na rate

Tomislav Rajković iz Udruge radničkih sindikata Hrvatske kaže da su radnici Varteksa i sam Varteks taoci vrijednosti imovine Varteksa: “Na tu imovinu oko su bacili pripadnici krupnog kapitala koji je se žele domoći što jeftinije i što brže.”

Situaciju u Varteksu u komentirao je i ministar gospodarstva podsjetivši da je riječ o privatnom trgovačkom društvu u kojem država nema dionice i da je država do sada učinila sve da pomogne Varteksu: “Trgovačko društvo, to i sami znate, ili firma ili poduzeće, kako god želite, ima svoju upravu, svoj nadzorni odbor, glavnu skupštinu i to su tijela koja upravljaju trgovačkim društvom i na njima je da tu situaciju riješe sukladno zakonu, a na korist svih radnika.”

Štrajk koji je započeo u ponedjeljak, radnici kažu, potrajat će do isplate plaća. Nije nepoznanica da je Varteks već ranije prolazio kroz nekoliko velikih kriza, ali pitanje je hoće li preživjeti još jednu.

