Stručnjak za informatičku sigurnost o curenju podataka vlasnika vozila: “To je moglo doći iz tri izvora”

Podijeli :

SOA je dobila prijavu o curenju 2.444.587 zapisa o vozilima 1.195.052 fizičkih osoba, a koji sadrže njihova imena, adrese, OIB-e, JMBG-e, datume rođenja, registracije i ostale podatke o vozilima i njihovim policama osiguranja, doznaje Večernji list.

Stručnjak za informatičku sigurnost, Lucijan Carić, kaže kako se zna da su podaci mogli procuriti iz tri izvora.

“Jedan je Centar za vozila Hrvatska (CVH), drugi je MUP, i iz osiguravajućih društava. Kako se radi o 2,5 milijuna vozila i 1,2 milijuna građana ne vjerujem da podaci dolaze iz osiguravajućih društava jer gotovo je nemoguće da oni imaju takav opseg podataka”, rekao je.

“Ostaje CVH i MUP, a CVH je opovrgnuo da to nije od njih, ali i da oni ne raspolažu tako cjelokupnim podacima. To će Agencija za nadzor osobnih podatka (AZOP) utvrditi. Ako ostaje MUP to je onda katastrofa jer su oni dužni čuvati naše podatke i imaju specifičnu ulogu”, dodao je.

Iscurili podaci vlasnika registriranih vozila u Hrvatskoj: “Tu ima podataka koje MUP ne prikuplja”

“U tom će slučaju netko završiti u zatvoru jer to je ozbiljno kazneno djelo, a ne možemo isključiti odgovornost ministra jer to je ogroman skandal”, naveo je Carić.

“Ako je to došlo iz CVH onda je pitanja ima li smisla da ta monopolna institucija ima smisla postojati. Ali po onome što sam pročitao, oni su uvjerljivo sa sebe skinuli pozornost. Sada slijede istrage i pretpostavljam da ćemo doznati što se dogodilo. Imali smo slučaj ovih agencija za potraživanje dugova gdje nikada nismo doznali što se točno dogodilo, postupak je sada na upravnom sudu i to po meni nije uredu”, istaknuo je.

O tome gdje se svi ti podaci nalaze Carić kaže da je svaka institucija dužna provoditi mjere sigurnosti. “Svaka institucija brine sama o sebi. U slučaju povreda imamo regulatora, ali oni nemaju adekvatno osoblje ni tehničke resurse za dubinske analize, da ne kažemo hakerske. To mogu privatne firme koje su specijalizirane za to, no ne i državne”, rekao je.

“Postoje insinuacije da su osiguranja trgovala tim podacima, no ako je neko osiguranje kupovalo takve podatke onda za njih nema mjesta u Hrvatskoj i treba im uzeti licencu”, dodao je.

AZOP izrekao kaznu tvrtki za naplatu potraživanja od 2.2 milijuna eura

Ne pamti ovakve slučajeve u drugim zemljama. “Postoje incidenti gdje su procurili milijuni podataka, ali u zemljama s desecima milijuna stanovnika, kod nas je to bilo u tisućama, ali tim je gore ako je u pitanju MUP. Ljudi koji se brinu o provođenju zakona krše zakon, dolazimo do apsurda koji pokazuje da nemao nikakvu suvislu vlast. Rano je, ali sve pretpostavke pokazuju da je izgledno da će krivac biti MUP, no pitanje je kako će istraga završiti”, smatra.

“Ako podaci cure iz MUP-a onda građani moraju biti jako zabrinuti jer to znači da se privatnim podacima krčmi. Ovo je daleko veći skandal od agencija za naplatu potraživanja jer one su notorno neetične dok bi MUP trebao biti etična državna organizacija”, rekao je.

Ne zna koliko bi vremena moglo proći jer imamo slučaj s tim agencijama za naplatu potraživanja gdje još ništa ne znamo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.