Radnik tvrtke Ceste Šibenik: “Svi štrajkaju osim direktora. On je baja”

Već dva tjedna štrajkaju zaposlenici tvrtke Ceste Šibenik nastojeći izboriti svoja prava. Sutra će u znak podrške štrajkati i svi ostali sindikati u cestarskim tvrtkama u Hrvatskoj. U Dnevniku N1 gostovao je Zoran Palinić, predstavnik sindikata Ceste Šibenik.

Objasnio je zašto su on i njegove kolege već dva tjedna u štrajku: “Zbog samovolje sadašnjeg direktora i njegovih suradnika. Oni su protivno kolektivnom ugovoru i odlukama sindikata pokrenuli novi pravilnik i sistematizaciju. U tom su pravilniku stavili da radnik ima dva ili tri ugovora, imenuje se na dva ili tri radna mjesta i dobije aneks koji se uvijek može opozvati, a s time mu obračun plaće ide 70-30. Najviše smo se zbog toga odlučili na štrajk”.

Kad je riječ o reakcijama na štrajk, kaže: “Neslužbeno ih ima, ali službeno još ništa. Sutra je deseti dan štrajka. Ako se sutra netko od ovih što odlučuju ne smiliju, onda stvarno ne znam u čemu je problem. Mi smo spremni za sve razgovore, ali smo protiv svake samovolje”.

Kaže da su dobili puno pisama podrške od cestarskih firmi, ali sutra će sve cestarske firme u Hrvatskoj prekinuti sve radove od 12 do 13 sati da bi se solidarizirali s njima pod geslom – zajedno smo jači.

“S našim direktorom je teško razgovarati. On ima neku svoju samovolju. Što bismo mi Dalmatinci rekli – on je baja. S predstavnikom vlasnika, županije ili nadzornog odbora, mislim da ćemo se lakše dogovoriti nego sa samim direktorom”.

Palinić objašnjava koji su uvjeti koje sindikat traži: “Ne možemo odstupiti od toga da jedan čovjek nosi ugovor o imenovanju za tri radna mjesta. Plaća ne može biti 70-30. To su osnovni zahtjevi – jedan ugovor i plaća u jednom dijelu”.

Pojašnjava što znači plaća 70-30: “Ja imam sada radno mjesto poslovođe nadcestarije. Ja ću dobiti osnovni ugovor – bit ću cestar. To je stepenicu niže od poslovođe, a za ugovor poslovođe ću dobiti aneks koji se svakodnevno može opozvati. Onda kad me on opozove ja imam 70% plaće. To nije zamišljeno za direktora, a za 95% radnih mjesta je. Zato svi štrajkaju osim direktora”.

Na pitanje o tome kako to opravdavaju, kaže: “Mi govorimo od prvog dana o ucjeni, a direktor će reći da je on podigao plaću. Nitko ne govori koja će sada biti vrijednost plaće u novcu. Mi samo želimo pošten obračun po zakonima RH kako obračunavaju druge firme jer bi ovo bio presedan u hrvatskom društvu da oni to provedu”.

