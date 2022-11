Radonić u Tajnama svemira najavio novi nebeski spektakl 8. prosinca

Podijeli:







Izvor: ROBERT ATANASOVSKI / AFP / ILUSTRACIJA

Poznati astronom Ante Radonić bio je gost emisije Tajne svemira.

Između ostalog, govorio je i o izglednom skorom kraju misije letjelice Insight zbog prašine koja se nakupila na solarnim panelima.

“Bilo je za očekivati jer se letjelica spustila još u studenom 2018. godine. Prema tome, ona je već četiri godine na planetu Marsu. To je jako dugo. S obzirom da koristi fotonaponske ćelije, ona je dugo izdržala”, kazao je dodajući da još nitko nije osmislio rješenje na ovakvim letjelicama u vidu brisača ili nečega sličnog.

“Postoji još mala nada da bi neki jači vjetar mogao tu prašinu djelomično osloboditi. Trenutno Insight proizvodi samo 20 posto električne energije u odnosu na ranije. Moram napomenuti da je bila jedna regionalna pješčana oluja tako da je letjelica bila dosta ugrožena”, kazao je Radonić.

Vrijedni podaci Insighta

Smatra da je letjelicu Insight nemoguće spasiti.

“Iako letjelica nije bila rađena da radi dugo vremena, ipak su njezini dragocjeni podaci sa seizmometra takvi da je sada svima žao. To je bio jedinstveni seizmometar”, pojasnio je poznati astronom.

Navodeći neke od vrijednih podataka koje je letjelica prikupila, kazao je da je najveći potres koji je izmjeren na Marsu bio jačine 5 stupnjeva.

“A ono što je posebno zanimljivo je da su uspjeli zabilježiti potrese koje su izazvali meteoridi, mali asteroidi koji su pali na površinu Marsa. Njih je zabilježeno pet”, dodao je.

Spomenuo je i da je jedan udar asteroida razbacao cijele gromade vodenog leda.

“Nikada do sada vodeni led blizu površine nije viđen na samo oko 20 stupnjeva sjeverno od ekvatora. Vrlo je važan podatak da se na Marsu može naići na vodeni led iako niste daleko od Marsovog ekvatora. To je nama jako važno kao budući resurs iz kojeg će astronauti moći dobivati vodu za piće, kisik za disanje i na kraju gorivo i oksidator”, pojasnio je.

Kazao je i da zasad nema konkretne arhitekture za čovjekov put na Mars, osim onog što priprema Elon Musk s tvrtkom Space X.

“Ne vidim da bi NASA mogla prije 2040. godine omogućiti let bar u orbitu Marsa, a spuštanje će biti dosta kasnije. Elon Musk može iznenaditi, ali vidjet ćemo hoće li u idućih mjesec, dva Musk uspjeti sa svojim Star Ship velikim sustavom, koji će biti najjača raketa na svijetu, Ako taj probni let uspije i ako se njegov Star Ship dug 50 metara uspije vratiti neoštećen kroz atmosferu, to će biti dobar znak da će Musk približiti vrijeme kada će čovjek ići na Mars”, rekao je Radonić.

Spektakl 8. prosinca

“8. prosinca po našem vremenu u 5:21 sat, rano ujutro, Mjesec će pokriti Mars. To je rijedak događaj i ako bude vedro nebo naši će astrofotografi to pokušati zabilježiti i to će biti jako lijepo. Mars je sada u punom sjaju i praktički se vidi cijele noći baš zato što je došao u poziciju da je nasuprot Mjesecu. Preporučujem svim ljudima koji imaju najobičniji dalekozor da s njim promatraju kako će Mjesec zakloniti Mars jer će Mjesec jako bliještati pa će to biti puno lakše vidjeti 8”, najavio je

