Plenković najavio smanjenje paketa mjera: “Bit će kalibrirane i prilagođene”

U Zagrebu je održana sjednica Vlade. Uvodno je govorio predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Izrazio je sućut obiteljima poginulih pomoraca koji su živote izgubili u nesreći trajekta Lastovo.

“Očekujemo da istraga utvrdi sve činjenice oko ove nesreće, kako bi se mogla utvrditi i odgovornost za nesreću“, rekao je. Zahvalio je Jadroliniji zbog potpore obiteljima poginulih pomoraca.

Osvrnuo se i na požarnu sezonu, zahvalio svim vatrogascima, civilnoj zaštititi i vojsci, kao i svim jedinicama lokalne samuprave. Najvažnije je, kaže predsjednik Vlade, da je sustav djelovao dobro i da nema ozlijeđenih. Zatražio je najstrožije sankcije za one koji podmeću požare.

Plenković kaže kako je turistička sezona bolja nego prošle godine, a uz primorske, povećan je broj dolazaka turista i u kontinentalne županije. “Vjerujemo da će i prihodi u turizmu biti visoki i viši nego prošle godine”, kaže premijer.

Plenković je čestitao i svim hrvatskim olimpijcima, posebno onima koji su se iz Pariza vratili s odličjima. Uspjeh je poželio i paraolimpijcima.

Plenković je podsjetio i da je saborskom Odboru predstavljena Dubravka Šuica, kao kandidatkinja za još jedan mandat povjerenice u EK-u. Kaže kako smatra da će Šuica i dalje biti odlična povjerenica koja će raditi za interese RH i Europe.

Smanjenje subvencija

Najavio je i nove projekte, naglasivši među njima usklađivanje mirovina, koje Vlada planira riješiti izmjenom formule izračuna, i pokušaj da se riješi problem stambenog zbrinjavanja mladih.

Kazao je i da se vode konzultacije o novom paketu mjera za borbu protiv energetske krize, a da će se kod njegova donošenja voditi briga o europskom kontekstu, koji je takav da se ide ka smanjenju tih mjera. Kako je istaknuo, pristupit će tome na način da će uvažavati promjenjene okolnosti, budući da su aktualne mjere na snazi već praktično dvije i pol godine.

“One će biti kalibrirane, prilagođene, vodit ćemo računa o najugroženijim skupinama, ali jednako tako uzet ćemo u obzir i činjenice da je širi kontekst politike i vlade i situacije na tržištu, u gospodarstvu, ali i europski kontekst takav da se postupno ide ka smanjenju mjera i paketa koji su do sada donesni, jer mi smo uspjeli u onome što je bilo najvažnije u proteklim godinama, a to je da smo učuvali socijalnu koheziju u vremenu najveće energetske krize, kombinacijom mjera koje su išle za potporom prema građanima, prema najugroženijima, prema umirovljenicima, a jednako tako i prema malim, srednjim i mikropoduzetnicima i svim mogućim institucijama od općina, gradova, županija pa do dječjih vrtića, škola, fakulteta, domova za starije i bolnica”, rekao je Plenković.

Velika obljetnica

Najavio je i da će Vlada biti pokrovitelj košarkaške utakmice koja će se 5. rujna odigrati u Zagrebu u čast 60. rođendana Dražena Petrovića. U Zagreb stižu najbolji svjetski košarkaši koji će igrati protiv izabrane vrste Hrvatske.

