Petrov nakon odlaska bračnog para Raspudić: Zaista mi je žao. Želio sam da budu svi na listi

Predsjednik Mosta Božo Petrov održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o raskolu u stranci i odlasku bračnog para Raspudić.

“Zaista mi je žao”, rekao je Petrov na početku o raskolu u stranci. “Nadam se da ćemo nastaviti surađivati u Saboru.”

“Birao sam da budu svi, želio sam da budu svi, smatram da to čini listu jačom i da će uspjeh biti veći”, rekao je o listama za EP.

“Htio sam da budu svi, a oni taj dio nisu mogli prihvatiti. Žao mi je što nećemo ići svi na toj europarlamentarnoj listi. Ne mislim da je pukla stranka, dvoje kolega su napravili taj izbor i nadam se da ćemo surađivati u Saboru”, rekao je Petrov.

“Nismo imali uvjeta, ja sam izabrao Most, ja sam želio sve. Želio sam i Selak Raspudić kojoj je bilo ponuđeno prvo mjesto. Ne mislim da sam stao ni na jednu stranu, htio sam i Mariju Selak Raspudić i Nina Raspudić i Marina Miletića i Nikolu Grmoju – aspsolutno sve, ali neki to nisu mogli prihvatiti. Ponuđen je bio izbor da budu svi. Njoj je to bilo neprihvatljivo. Ja sam birao Most i birao sam sve”, kazao je.

Kaže da to njima nije bilo prihvatljivo. Smatra da ovakve razmirice ne bi trebale biti razlog njihova odlaska.

“Dogode se određene pogreške, ja prvim griješim i Miletić nije pogriješio koji je stav Mosta, a ono što je bila pogreška jest što se u tom pritisku ogradio od kolegice, a ispričao se za to”, naveo je.

“Dugo smo razgovarali, postojale su različite stvari koje su se događale, ali kampanja je uvijek takva, dogode se stvari koje su ugodne ili manje ugodone. Tijekom razgovora i vremena se odrđeene stvari izglade. Kad se netko ispriča, to možete dokazati djelima, a za to je potrebno vrijeme”, dodao je predsjednik Mosta.

“Žao mi je svake osobe koja je otišla, ali to je bio njihov izbor. Sa strane Mosta nije bilo nikakvih uvjeta, htjeli smo da Marija nosi listu i da svi budemo na toj listi”, naveo je Petrov.

Most ne želi SDSS i Možemo

Osvrnuo se i na pregovore oko konstituiranja većine. “Što se tiče ove političke trgovine, mi imamo svoje politike, a ni u jednoj od njih ne vidimo HDZ. Stranka koja je činila kriminal i korupciju čini štetu hrvatskom narodu. Što se tiče ovih ostalih, ne vidimo političku suradnju ni s Možemo ni s SDSS-om i smatram da je to zbog trgovine koju je provodio Pupovac s HDZ-om. Što se tiče suradnje s DP-om, i Most i Suverenisti smatraju da se treba okupiti oko inicijative da se smijeni ova vlast, ali ne pod svaku cijenu. Ako će se priključiti SDP, prihvatiti naše vrijednosti, da se neće provoditi lijeve anacinonalne politike, onda se može ići u konstituiranje Sabor.”

SDP je odustao od Milanovića kao potencijalnog mandatara. “Mi govorimo o konstituiranju Sabora, ne govorimo o vladi, a glede Sabora, smatram da predsjednik Sabora može biti neko iz DP-a, imaju veći broj mandata.”

Kaže da su ovaj prijedlog iznijeli i DP-u i SDP-u. “Ako je prihvatljivo, mogu se javiti. Naša pozicija je jasna, podržat ćemo konstituiranje Sabora ako se radi u interesu građana, protiv korupcije i za obiteljske vrijednosti, tu trebaju biti Most, Suverenisti i DP, a ne mogu biti Možemo i SDSS. HDZ će u tom slučaju završiti u oporbi s Možemo i SDSS-om.”

“Hrvatski sabor je najviše zakonodavno tijelo, a ne vlada. To što je Plenković napravio Sabor kao vlastitu ispostavu, gdje oni donesu zakone pa onda dignu ruke. Hrvatski sabor je najviše zakonodavno tijelo. On donosi zakone, a vlada predlaže. Ako je tako, onda Hrvatski sabor može i predlagati i donositi zakone, a vlada se može očitovati. Neka postoji tehnička vada, što se nas tiče, neka nam čestita Plenković na tim prijedlozima zakona”, poručio je.

“Mi kažemo ne i HDZ-u”

Koja je razlika između SDP-a i Možemo?

“Problem s Možemo je što provode i pokušavaju na sve načine progurati rodnu ideologiju. HDZ to isto radi, ali krišom kroz zakonske prijedloge, a Možemo što radi – to je barjak is tijeg, oni su ti koji nose tu pričau cijelo vrijeme. Ako žele pristati na oiteljske vrijednosti, neka se jave. Neće na to pristiti. Postavlja se teza da mi nekog tražimo, ali ne, oni nas traže, ako nas trebaju onda će prihvatiti naše vrijednosti, obiteljske vrijednosti”, rekao je pa se opet osvrnuo na razliku između Možemo i SDP-u.”Možemo je tu puno intenzivniji od SDP-a.”

“Razlike između HDZ-a i SDP-a po pitanju ideologije i svjetonazorskih tema nema nikakve”, dodao je.

“76 ruku se može imati i bez HDZ-a i Možemo i SDSS-a”, naveo je.

“Mi kažemo i HDZ-u ne. DP-u smo jasno rekli naša stajališta i naše granice i da su oni ti koji trebaju vidjeti žele li s HDZ-om, a za mene bi to bila prevara birača jer su rekli da neće s HDZ-om”, kazao je Petrov. “Postoji mogućnost za 76 ruku i bez nabrojanih.”

Jesu li izgledni novi izbori? “To prvenstveno nije na nama, to je u konačnici na DP-u.”

Podsjetimo, ranije je Marija Selak Raspudić održala pressicu na kojoj je objasnila zašto je došlo do raskola. Jedan od razloga bio je Marin Miletić zbog kojeg je Selak Raspudić odustala od nošenja liste za Europski parlament.

