Raspudić odgovorio na tužbu DP-a: “Još jedan dokaz da rade za vladajuće”

Mostov zastupnik Nino Raspudić bizarnom je ocijenio kaznenu prijavu koju je protiv njega podnio Domovinski pokret, tvrdeći da se Raspudić, koji je u stranku Bože Petrova formalno ušao tek ovoga tjedna, u siječnju lažno predstavio kao član te stranke, kako bi onemogućio da u Državno izborno povjerenstvo (DIP) uđe predstavnik DP-a.

“Taj potez DP-a smatram bizarnim i još jednim dokazom da rade za vladajuću većinu i da je ono što je u četvrtak nehotice izletjelo Miloradu Pupovcu istina”, komentirao je Raspudić za Večernji list.

Raspudić tumači da su imena kandidata za članove DIP-a koji se biraju na prijedlog oporbe tada interno dogovorena među oporbenim klubovima, ovisno o njihovoj brojnosti, u čemu ne vidi ništa sporno.

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu propisuje da se jednog potpredsjednika i dva člana DIP-a na osmogodišnji mandat bira “na prijedlog oporbenih političkih stranaka ili koalicija”, a koliki će utjecaj u tom postupku imati pojedine oporbene stranke, kao i u drugim imenovanjima u oporbenoj kvoti, ovisi o broju zastupnika koje imaju. Domovinski pokret ovdje, očito, igra na činjenicu da zakon spominje isključivo stranke, ne i nezavisne zastupnike ili članove kluba kada govori o popunjavanju kvota u DIP-u, iako način na koji se one popunjavaju nije precizno definiran.

U trenutku imenovanja aktualnog saziva DIP-a, oporba je interno definirala da će jedno potpredsjedničko mjesto pripasti kandidatu SDP-a, mjesto jednog člana kandidatu Socijaldemokrata, a preostalo je tebao popuniti Most ili DP, ovisi kako tko tumači brojnost zastupnika neke stranke.

DP je tako istaknuo vlastitog kandidata, no Most je tvrdio da ima više zastupnika, među koje je ubrojao i Raspudića koji je, iako tada nije bio član stranke, u Sabor izabran s Mostove liste i član je Mostova kluba zastupnika. Saboru je poslana i Raspudićeva izjava da je, ne član, nego zastupnik Mosta. Sabor je prihvatio njegovo očitovanje i imenovao članicu DIP-a koju je predložio Most, piše Večernji.

Više od osam mjeseci kasnije, Domovinski pokret tvrdi da se radilo o lažnom predstavljanju pa ostaje vidjeti što će na to reći DORH.

