Dramatičan istup medicinske sestre iz Vojnića: „Ravnateljica nas tretira kao robove!“

Tamara Knežević, medicinska sestra iz Doma zdravlja Vojnić, za N1 je opisala probleme s kojima se susreće u svom radu, zašto je dobivala opomene pred otkaz i kakvi su izgledi da se ti problemi riješe kroz sustav, te smatra da je važno radi funkcioniranja cijelog zdravstvenog sustava propitati granice djelovanja ravnatelja domova zdravlja

„Vozači saniteta su morali kositi travu, ostavila bi nam ceduljicu da moramo čistiti olukove, ili da peremo podove dok je čistačica na bolovanju, na mobitel mi je poslana zapovijed da moram za dva dana raditi „međusmjenu“ od 11 do 18.30 sati…Ona se postavlja kao Bog i batina, kao da smo njezini robovi, a ne zaposlenici Doma zdravlja.“, u razgovoru za N1 govori Tamara Knežević, medicinska sestra koja četiri godine radi u Domu zdravlja Vojnić, o problemima s ravnateljicom Doma, Vlastom Novosel. Kaže da voli svoj posao, da je spremna izgarati za njega, da će njezinu predanost struci i radu s pacijentima potvrditi i brojni kolege, i pacijenti i liječnici – ali da se mnogi boje javnog istupa i da će i dalje radije šutjeti.

Pokazuje nam i opsežnu zbirku dokumenata, opomena, odgovora na opomene, prepiske i pokušaje da uz pomoć sindikata „Zajedno“ riješi probleme koji su se počeli gomilati u odnosima s ravnateljicom Doma zdravlja Vojnić, a onda i s još jednom liječnicom. „Sve se pretvorilo u mučenje, pritiske, prijetnje i uvrede, a to nije način da se rješavaju problemi u radnom kolektivu. Ja više ne želim šutjeti. Naš slučaj u Vojniću pokazuje i probleme cijelog sustava. Jer očito da mnogo toga ne funkcionira dobro ako ravnatelji domova zdravlja mogu upravljati kao da su nekakvi feudalci, primjenom sile i strahovlade. Tko ih kontrolira? Kome se možemo požaliti? Tko će riješiti naše probleme? Izgleda da se od nas traži da pognemo glavu i šutimo, ili krenemo negdje drugdje u potragu za poslom. A zašto bismo tako postupili, zašto bismo se predali? Zašto da ja pristanem na uvrede i šikaniranja ako dobro radim posao medicinske sestre?“, emotivno govori Tamara Knežević.

Prva opomena pred otkaz

Prvu opomenu pred otkaz dobila je sredinom srpnja uz optužbu da je objavila povjerljive informacije, a zapravo se radilo o tome da je sindikalnom povjereniku Tomislavu Cerovcu proslijedila poruke koje joj je slala ravnateljica – jer se htjela posavjetovati sa sindikatom. Sve je počelo u trenutku kada je na mobitel primila poruku ravnateljice da mora doći raditi u međusmjenu za dva dana, a nakon što je pokušala objasniti ravnateljici da nije u mogućnosti tako brzo reorganizirati svoje obaveze, uslijedila je prijetnja izvanrednim otkazom. Knežević je, naime, na zahtjev da za dva dana radi od 11 do 18.30 sati uzvratila da zbog ranije dogovorenog pregleda ne može raditi u tom terminu, a ravnateljica joj je poslala poruku: „Žao mi je. Onda ćete si morati negdje drugdje pronaći posao!“. Nakon što joj je Tamara Knežević napisala da se konzultirala sa sindikalnim povjerenikom i da je moli da joj pismeno obrazloži svoj zahtjev, ravnateljica Novosel joj je odgovorila: „Ne trebam ja vama napismeno ništa napisati. To je moja ovlast da organiziram posao. Vi odbite da dođete raditi te vam je to razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu!“.

Do tada nitko u Domu zdravlja Vojnić nije radio u tom terminu, od 11 do 18.30 , i sestra Knežević kaže da je, po svemu sudeći – ta smjena izmišljena zbog nje. A nakon što je prvi puta zadana njoj, ravnateljica je i dalje propisuje radnicima u Domu zdravlja.

No, nije dobila izvanredni otkaz zbog nemogućnosti rada u tom terminu koji joj je najavljen porukom dva dana prije očekivanog dolaska na posao, nego je dobila opomenu pred otkaz „zbog teške povrede obveza iz radnog odnosa“ jer je „21. srpnja 2023. godine javno objavila podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, postupajući protivno odredbama članka 43. Statuta Doma zdravlja Vojnić, odredbama članka 16. i 16.a Zakona o sestrinstvu, odredbama Etičkog kodeksa medicinskih sestara te protivno odredbama Zakona o zaštiti trajnosti podataka“. Radnica je, prema mišljenju ravnateljice, povrijedila „čast i ugled ustanove i njenih zaposlenika“. Kao da je, u najmanju ruku, objavila detalje iz medicinskog kartona nekog pacijenta ili neki drugi delikatan podatak. A medicinska sestra zapravo nije objavila ništa široj javnosti – samo je podijelila svoju prepisku s ravnateljicom sa sindikalnim povjerenikom, a o toj se poruci diskutiralo potom u zatvorenoj sindikalnoj grupi, pri čemu su na snimkama poruka s ekrana imena i pojedini podaci bili „zamućeni“. Nakon što se zaposlenica očitovala o tome i tražila da se briše opomena pred otkaz, stigla je još jedna opomena – ovaj puta zbog „remećenja rasporeda radnog vremena Poslodavca i odbijanja postupanja po odlukama Poslodavca“, uz obrazloženje da je morala pristati raditi u međusmjeni unatoč kratkom roku od naredbe, jer poslodavac, odnosno ravnateljica, imaju na to pravo „u slučaju prijeke potrebe za radom radnika“, a vrijeme godišnjih odmora kada nema dovoljno zaposlenika po sudu ravnateljice opravdano je obrazloženje za bilo kakav raspored radnika. Opomenuta je također jer je „bila u pratnji u sanitetu Poslodavca za vrijeme vožnje nepokretne pacijentice“ – što je ocijenjeno kao „samovoljno obavljanje prekovremenog rada bez odobrenja, odnosno, bez konzultacija s ravnateljicom ili medicinskom sestrom koja je u tom periodu mijenjala glavnu sestru“ itd. Također je opomenuta jer je u sindikalnoj grupi „osobno prozvala pojedine doktore“ i „insinuirala“ da su je nazvali „stokom sitnog zuba“, odnosno – „nezahvalnom kravetinom“.

Kako dokazati izrečene uvrede?

Nakon toga je Tamara Knežević angažirala sindikalnog odvjetnika i službeno se očitovala pismenim putem. Podsjetila je ravnateljicu da je nekoliko puta vraćena s godišnjeg odmora ili uopće nije otišla na godišnji jer nije bilo dovoljno radnika, a da je dana kada je upravo njoj zadan rad u međusmjeni bilo radnika koji su se sami ponudili da će raditi u tom terminu – ali su odbijeni. Obrazloženo je da je nadležna sestra tražila od Tamare Knežević da ostane u vozilu saniteta onog dana kada je, po ravnateljičinoj procjeni, samovoljno radila prekovremene. A što se tiče uvreda, odvjetnik Tamare Knežević je naveo koja je točno liječnica izgovorila uvrede, da je pri tome bilo svjedoka, a da je Tamara Knežević o tome i obavijestila ravnateljicu – koja nije ništa poduzela. U službenom dopisu ravnateljici je napomenuto da je liječnica koja je vrijeđala Tamaru Knežević upotrijebila i zlokobnu kvalifikaciju – „četnikuša“.

„Bilo mi je jasno da ravnateljica želi učiniti sve da me izbaci iz Doma zdravlja, ali i da me uništi profesionalno. Za sve situacije postoje svjedoci, moje kolegice i kolege, i ravnateljica to zna. Zaključila sam da se ne dam gaziti kao čovjek i da neću preći preko uvreda i ravnateljičine samovlade. Tek nakon dopisa odvjetnika i urudžbirane prijave za uvrede kojima sam bila izložena, ravnateljica me uputila „osobi za zaštitu dostojanstva“, djelatniku Doma zdravlja, inače šefu računovodstva, koji je trebao tobože nezavisno utvrditi je li bilo uvreda. On je pak uzeo izjavu sestre koja nije bila ni prisutna incidentima i utvrdio da – nije bilo povrede dostojanstva. Zatim je „moj slučaj“ proslijeđen Upravnom vijeću – u kojem je članica liječnica koja me vrijeđala, a na sjednici je bila prisutna i ravnateljica. I sada čekam odluku. Ali neću se predati. Neću dopustiti da me gaze. Ravnateljica mi je i na Upravnom vijeću i u nekim drugim prilikama izgovorila nek si potražim drugi posao. Ali neću pristati na to da odem kao da sam išta skrivila, kao da nisam u stanju obavljati posao koji volim i kojem sam predana.“, govori za N1 Tamara Knežević.

„Pritisci se nastavljaju neprestano. Eto, bila sam u pratnji pacijentice koju smo vozili na dijalizu, ušli smo u prekovremeno – ali ravnateljica mi ne želi potpisati prekovremene sate jer smatra da samovoljno ulazim u prekovremene. A što da radim? Da ostavim osobu koja je išla na dijalizu bez pratnje? Da iskočim iz auta kada prođe radno vrijeme?“, opisuje svoje radne dane Tamara Knežević i najavljuje da s odvjetnikom Sindikata priprema tužbu, i radi sebe, ali i radi mnogih drugih koji su izloženi samovolji ravnatelja domova zdravlja.

Tomislav Cerovac iz sindikata Zajedno koji je od prvog dana uključen u „slučaj“ Doma zdravlja Vojnić kaže da je izuzetno važno da se sve istjera na čistac jer već duže vrijeme upozoravaju na niz nepravilnosti, a neprestano se sudaraju s odgovorima iz Karlovačke županije, koja je osnivač domova zdravlja u županiji – da za mnogo toga „nisu nadležni“. „Pa tko je onda nadležan za postupke ravnatelja domova zdravlja? Znači li da oni doista mogu s vozačima saniteta sklopiti ugovore o radu u kojima im nadopišu da moraju biti i domari, da moraju kositi travu i čistiti olukove? A tko će odgovarati ako bude narušena kvaliteta brige o pacijentima? Tko odgovara ako ravnateljica mobingira medicinsku sestru ili ako liječnik vrijeđa? Kome da se obratimo?“, reda pitanja ogorčeni Cerovac.

Sindikat podržava Tamaru Knežević u borbi, uvjereni su da će se izboriti za dostojanstvo, ali i biti smjerokaz drugim radnicima u domovima zdravlja da je vrijeme za uvođenje reda u njihova radnička prava.

Ravnateljica: Sve radim u skladu sa zakonom i propisima

A što kažu nadležne institucije? Iz Karlovačke županije, koja je osnivač Doma zdravlja Vojnić doista potvrđuju ono što kaže sindikalac Cerovac – oni prepuštaju ravnateljima da mnogo toga uređuju samostalno.

„Karlovačka županija kao osnivač i Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo upoznati su sa situacijom, ali nemaju pravo ni ovlasti voditi postupke u kojima bi se utvrdilo postupa li ravnateljica u skladu s internim aktima kojima se propisuje unutarnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta. Što se tiče vašeg upita koji se odnosi na navodno vrijeđanje na radnom mjestu, ovaj Upravni odjel takve informacije nema. Također, nije nam poznato je li slučaj prijavljen osobi ovlaštenoj za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika u Domu zdravlja Vojnić.“, navedeno je u odgovoru iz ureda nadležne predstojnice Maje Vučinić-Knežević.

Ministarstvo zdravstva odgovora da nije službeno obaviješteno o problemima u Domu zdravlja Vojnić, ali da su „zatražili žurno očitovanje Doma zdravlja Vojnić kao i osnivača zdravstvene ustanove koji će izvijestiti o svim detaljima i eventualnim poduzetim mjerama Ministarstvo zdravstva kao i širu javnost.“

Ravnateljica Vlasta Novosel na niz novinarskih pitanja odgovorila je putem odvjetničkog ureda. Ustvrdila je da je njezin odnos sa zaposlenicom Knežević „isključivo profesionalan i u skladu s propisima i internim aktima Doma zdravlja“. O opomenama zaposlenici nije htjela odgovarati jer smatra da bi to značilo „iznošenje povjerljivih informacija u odnosu na zaposlenicu“, no posebno je naglasila da „svaka radnja Poslodavca poduzeta u odnosu na medicinsku sestru Knežević za svo vrijeme trajanja radnog odnosa poduzeta u skladu sa Zakonom o radu i ostalim važećim propisima“. Za slučaj kada su medicinske sestre radile posao čistačica kaže da se radilo o izoliranom slučaju iz siječnja 2022. godine u vrijeme kada su bile na snazi izvanredne mjere organizacije rada.

Na pitanje zašto se kombinira posao vozača saniteta i poslovi košnje trave, čišćenja olukova itd., ravnateljica odgovara da je prema sistematizaciji radnih mjesta u Domu zdravlja Vojnić definirano radno mjesto vozač/domar, te da su zaposlenici pri sklapanju ugovora o radu upoznati sa svim dužnostima (a tu su osim košnje trave i krečenje i održavanje kanalizacije i još štošta drugo). Ravnateljica naglašava da se u Domu zdravlja radi i subotom, kada ima manje vožnji pacijenata ili ih uopće nema i da je to prilika da se rad vozača saniteta „alocira na obavljanje domarskih poslova no nikako na uštrb prijevoza pacijenata“. Također izdvaja da se plaće vozača/domara ne financiraju iz HZZO nego vlastitim sredstvima Doma zdravlja.

Što se tiče vrijeđanja medicinske sestre Tamare Knežević, ravnateljica odgovara da je Dom zdravlja Vojnić „kao poslodavac poduzeo sve zakonom propisane korake koji su provedeni bez odgađanja, strogo se pridržavajući Zakona o radu, Temeljnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, kao i svih internih akata Doma zdravlja“. I ravnateljica je potvrdila da je o prijavi medicinske sestre o uvredama odlučivalo i Upravno vijeće Doma zdravlja Vojnić.

„Dom zdravlja odlučno promiče toleranciju i uvažavanje svih radnika i pacijenata u Domu zdravlja, te se u slučaju bilo kakvih slični situacija radnici mogu s punim povjerenjem obratiti kako ravnateljici Doma zdravlja, tako i Osobi ovlašteno primati i rješavati pritužbe vezane za dostojanstvo radnika.“, navedeno je, između ostalog, u dopisu odvjetničkog ureda kojeg je angažirala ravnateljica.

