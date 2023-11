Raspudić: Prvi put ćemo se dovesti u situaciju da gubimo suverenitet nad hrvatskim nebom

Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić bio je gost N1 Studija uživo u kojem je s Ankom Bilić Keserović komentirao protjerivanje diplomata iz Srbije, novog ministar obrane Ivana Anušića te nabavljanje vojnih zrakoplovaa, ali i predstojeće parlamentarne izbore.

Prva tema razgovara bilo je protjerivanje hrvatskog diplomata iz Srbije, dok je danas stigao i naš odgovor.

“Hrvatska nije mogla učiniti ništa drugo nego recipročno uzvratiti Srbiji. Mislim da je to dio Vučićeve predizborne strategije. Uvijek se ta temperatura odnosa prema Hrvatskoj povećava s približavanjem izbora u Srbiji. Jasno je zašto to dolazi u to vrijeme. Žao mi je što nisu protjerali veleposlanika Hidu Bišćevića kad ga već Hrvatska ne želi povući. Imamo velike probleme s radom hrvatskog veleposlanstva u Beogradu. Hido Bišćević je jasno polemizirao i napadao predstavnika hrvatske zajednice u Srbiji. Nije mi jasno zašto je Bišćević uopće poslan u Beograd i zašto je poslije tog sukoba još uvijek u Beogradu”, rekao je saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić.

Navodi da to što su Banski dvori i Pantovčak bili složni u vezi njega je razlog više da se brinemo kako se kadrovski kreira hrvatska vanjska politika.

“Šokantno je da se dokumentacija vukovarske bolnice nalazi u Beogradu. Što radi ondje”, pitao je Raspudić pa je dodao: “Hrvatska nije činila ništa da natjera Srbiju na neke stvari. Imamo sad i gorući problem migranata zbog srpskog bezviznog režima. Postoji čitav niz vrlo ozbiljnih problema sa Srbijom s kojima se hrvatska vanjska politika trebala odavno pozabaviti.”

Raspudić kaže da Srbija barem formalno deklarativno želi taj europski put, a Aleksandar Vučić od početka sjedi na dvije stolice, na rusko-kineskoj i na zapadnoj. “Hrvatska mu u tome ne bi smjela pomagati”, rekao je te se dotaknuo i Hrvata u BiH.

“Hrvatima u BiH se ne pomaže nimalo. Plenković ih Bruxellesu ni ne spominje. Kod nečeg što je treći Plenkovićev uspjeh, izgleda da se pojavio problem. Dobro je da su se Rafalei kupili, ali izgleda da su zbog svoje nesposobnosti kasnili s njihovom nabavom i da će isteći rok trajanja MIG-ova do proljeća, a da posada za Rafale neće završiti obuku. Prvi put ćemo se dovesti u situaciju da gubimo suverenitet nad hrvatskim nebom, Talijani i Mađari će nas morati pokrivati. I to možda čak do godinu dana. To je rekao bivši ministar Banožić 17. 5. ove godine, ali je prošlo nekako nezapaženo”, kazao je.

Raspudić navodi da bi trebalo pitati premijera Andreja Plenkovića bi li Grčka dala da joj Turska pokriva nebo.

“Neugodna je situacija da se jedna samostalna država dovede u takvu situaciju. Plenković je birao između američkih ili francuskih zrakoplova. Odlučio se za Francuze, a samo nekoliko tjedana nakon je izašlo pismo Christianu Schmidtu da slučajno ne bi promijenio zakon kako bi se Hrvati zaštitili”, kazao je saborski zastupnik.

Komentirao je i potencijalni datum održavanja parlamentarnih izbora.

“Vidio sam da je Ivanu Anušiću u nekom intervjuu izletjelo da će biti ministar samo pet mjeseci, što bi značilo da su izbori u travnju. Lijepo bi bilo da iz odgovornosti prema javnosti Anušić objasni kakva je ono letjelica pala u centar Zagreba”, kazao je.

Također, kaže da Most ni u kakvoj kombinaciji ne ide u koaliciju s HDZ-om.

“Ta je klika spremna na sve da zadrži moć i vlast. Ljevica pak stvašta govori pa onda to prešuti. Očekujemo veliki rast Mosta, pa i dvostruki”, zaključio je.

