Domovinski pokret pretekao Most: “Rejting k’o rejting, malo gore pa malo dolje”

Patrik Macek / Pixsell

Čelnik Domovinskog pokreta kaže da se ne usudi procjenjivati koliko istraživanja javnosti odražavaju stvarnu sliku, a zastupnik Mosta Nino Raspudić smatra da "mute vodu" i idu na ruku HDZ-u.

Sudeći prema rezultatima novog CRO Demoskopa, istraživanja javnosti koje za RTL provodi agencija Promocija plus, Domovinskom pokretu i pokret i njegovom predsjedniku, ujedno i gradonačelniku Vukovara Ivanu Penavi, negativne reakcije na plakat za Kolonu sjećanja i program obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara nisu nanijele političku štetu. Naprotiv, rejting im je narastao. U odnosu na listopad, kada je Domovinski pokret imao podršku 7,5 posto građana, sada je ona 8,4 posto, a stranka je prestigla Most i sada je četvrta iza HDZ-a, SDP-a i Možemo!.

Penava je dvostruki dobitnik spomenutog ovomjesečnog istraživanja jer je i on zasjeo na treće mjesto liste najpopularnijih političara, odmah iza predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

“Rejting k’o rejting, malo gore pa malo dolje”

“Većina relevantnih agencija koje rade ta istraživanja kažu da Domovinski pokret ima najveći rast u godinu dana. Taj podatak se pomalo sakriva, ali se ipak čuje za njega”, kazao nam je Penava u telefonskom razgovoru, komentirajući najnoviji CRO Demoskop.

“A rejting k’o rejting, jedan mjesec ide gore, drugi dolje. Ne bih se usudio procjenjivati koliko su relevantna ta istraživanja i koliko odražavaju stvarnu sliku”, dodao je.

Ono u što je uvjeren jest da, kako kaže, njegova stranka svojim potezima i politikama nastoji zaštititi i promovirati vrijednosti slobodne suvrene Hrvatske i vrijednosti Domovinskog rata te snage nacionalnog gospodarstva.

“Sigurni smo da u tome imamo značajnu podršku, ali kroz medije koji većinom naginju lijevoj i globalističkoj strani priče, puno teže dopiremo do javnosti. No, uporna borba i napredak malim koracima je ambijent u kojem djeluje Domovinski pokret. Živimo u društvu u kojem ni medije ni druge političke opcije previše ne zanima to što Hrvatska nije osudila odgovorne za ratne zločine niti zatražila isplatu ratne štete. Naravno da narod to tišti, kao što ga tišti i nepravda prema HOS-u. To su neki od ključnih momenata zbog kojih smatram da Domovinskom pokretu raste rejting i da će rasti i ubuduće”, kazao je Penava.

Tri razloga nedodirljivosti HDZ-a

Na pitanje kako tumači to što je HDZ već godinama nedodirljiv na prvom mjestu u anketama, Penava je rekao da su tome tri razloga.

“Dio ljudi, poglavito najstarije populacije, veže HDZ uz Franju Tuđmana i Domovinski rat, iako je otada prošlo već 30 godina. Drugo, velik dio ljudi prišao je i još uvijek prilazi HDZ-u isključivo iz interesnih razloga. Oni su kapilarno umreženi od loklane razine do vrha države. Sve je to jedna interesna grupacija koja čuva svoje pozicije i poslove svojih prijatelja, kumova i rodbine. I treća stvar, također bitna, jest da HDZ ima dosta dobro očuvanu organizacijsku infrastrukturu u cijeloj državi. No, s obzirom na politike koje HDZ svakodnevno, sigurno će u perspektivi doći i do erozije tih rezultata”, rekao je Penava.

Raspudić: Rejting agencije mute vodu

Za komentar novog CRO Demoskopa, u kojemu je Domovinski pokret pretekao Most, zamolili smo i saborskog zastupnika Mosta Ninu Raspudića. On smatra da ovakve ankete samo “mute vodu” i da rezultati u njima “ne moraju imati veze sa stvarnošću”.

“O našim rejting agencijama rekao sam svoje još prije pretprošlih izbora i poentirao nakon njih da očito dijelom služe za manipulaciju javnosti”, kazao je.

I Raspudića smo upitali za “uvjerljivost” HDZ-a u tim anketama.

“To nam govori da HDZ ima čvrstu klijentelističku mrežu i da će ključ za smjenu HDZ-a biti izlaznost. U HDZ-u zato i žele nižu izlaznost pa su i prošle izbore gurali što raije da iskoriste strah od korone. Zato i preko svojih medijskih telala i tobožnjih stručnjaka uvjersavaju ljude da su svi političari isti, da je sabor kokošinjac i da nitko ne valja. Potiču apatiju među ljudima sve s ciljem niže izlaznosti, dok njihova interesna klijenstelistička vojska svakako izlazi na sve izbore”, smatra Raspudić.

