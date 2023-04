“Red je da svaki poduzetnik argumentira zašto traži pomoć države”

Podijeli :

Stručnjak za energetiku Igor Dekanić gostovao je u N1 studiju uživo u kojem je komentirao stanje s cijenama plina u Hrvatskoj.

“Pretpostavljam da kad govorimo o interesnim lobijima da se tu misli na predstavnike različith tvrtki dobavljača i opskrbljivača koji su stjecajem okolnosti zbog izbijanja energetske krize zbog čega je prirodni plin postao mnogo skuplji dospjeli u tešku situaciju zbgo težeg načina nabave”, rekao je stručnjak za energetiku Igor Dekanić pa je prokomentirao i izjave ministra Davora Filipovića: “Ne znam je li ministar pretjerao s prozivanjem predatora, to zna samo on i ekipa oko njega koji točno znaju čemu su izloženi”.

On kaže kako je u novoj metodologiji HERA-e drugačije to što se u tehničkom smislu mijenja trošak nabave.

Filipovićev savjetnik: Tko želi obeštećenje, neka pokaže ugovore o kupnji plina PPD za N1: “Predatori? Među rijetkima smo podržali porez na ekstraprofit”

“Metodologija određivanja cijene plina sastoji se od tri dijela – troška nabave, troška distribucije i marže dobavljača/opskrbljivača, a sve je to svrstano u 12 tarifnih modela ovisno o potrošnji. U tom se smislu mijenja trošak nabave jer je on dosad bio definiran u odnosu na cijene na najvišoj virtualnoj točki trgovanja prirodnim plinom u Europi, koja se nalazi u Nizozemskoj. EU je odlučila da se de facto sve cijene prirodnog plina baziraju na toj burzi. To može negativno utjecati na one koji su nabavili plin po cijenama od prošle godine, a odmah poslije napada Rusije na Ukrjainu su cijene plina jako poskupjele. Oni koji su ga kupili po skupoj cijeni, sad su u problemima. Time cijela Europa plaća svoju vrlo komotnu poziciju jer je u zadnjih 5 godina imala najjeftiniji plin u povijesti, prije izbijanja geopolitičkih napetosti.

Dekanić kaže kako je Hera vjerojatno pod pritiskom dobavljača.

“Hera propisuje metodologiju, temelji su razrađeni kad je plin bio jeftin. EU se odlučio za trgovanje na burzama jer je temelj organizacije ekonomskih i političkih sustava tržište. Istovremeno korekcija s europske strane je odlučila da se zajednički nabavlja plin kako bi se ublažio utjecaj burze. TTF je robna burza u Nizozemskoj i hrvatska vlada neće moći na nju utjecati. Ona može potpomagati poduzetnike svojom intervencijom kad plin poskupi”, kazao je.

Za kraj kaže da je nabavna cijena plina poslovna tajna svakog dobavljača.

“Ali svaki poduzetnik koji traži državnu pomoć red je da se argumentira zbog čega. Cijene plina su se relativno stabilizirale, može se očekivati svašta, a sve ovisi o trajanju rata u Ukrajini”, zaključio je.

