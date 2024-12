Rimac: Ovo nije isključeno u Milanovićevom drugom mandatu

Podijeli :

Politički analitičar Ivan Rimac gostovao je u Pregledu dana kod naše Anke Bilić Keserović gdje je komentirao prvi krug predsjedničkih izbora.

Rimac se osvrnuo na uspjeh predsjednika Zorana Milanovića u prvom krugu i njegovu “tajnu”.

Milanović pobijedio i u zatvorima, no jedan je ipak izabrao Primorca

“On je dolaskom na funkciju predsjednika krenuo s više suverenističkim pristupom, a manje svojim partijskim pristupom od prije. On je, barem što se tiče pitanja sigurnosti i vojske, tu u mnogome osvojio glasače. Naravno, osvojio je i svojom kompetencijom koju ima kao predsjednik države, koji se vrlo dobro snalazi u političkom prostoru”, kazao je Rimac.

Dodaje kako postoje ovlasti ili intervencije koje Milanović u prvom mandatu nije koristio.

“Te intervencije koje još predsjednik ima su relativno radikalne. Od sazivanja sjednice Vlade u kojoj on sudjeluje u raspravi, do raspisivanja referenduma i naravno mogućnosti stopiranja nekih zakona. On se zasada nije laćao tih instrumenata. Međutim, nije to isključeno u drugom mandatu.”

Loš kandidat HDZ-a

Što se tiče HDZ-ovog nezavisnog kandidata Dragana Primorca, Rimac smatra da je on bio pogrešan odabir iz dva razloga.

“Ako je to samo odluka vodstva Andreja Plenkovića, onda je to bio loš izbor. Prvo, zato što je doveo kandidata izvan HDZ-a i nametnuo ga stranci koja ima vrlo velik broj članova. Drugo, Dragan Primorac ne korespondira ni s jednom strujom u HDZ-u po svojim stavovima. Osnova ideja je bila da je Plenković tu nametnuo osobu koja bi da postane predsjednik, bila samo još jedna poslušna osoba u strukturi vlasti koju Plenković gradi”,

Plenković je danas u izjavi za medije ponovno opleo po Milanoviću, a Rimac komentira kako je glasačima to već dosadno. “Te izjave traju od četvrtog mjeseca ove godine i već su dosadne glasačima. Ako su dali povjerenje Zoranu Milanoviću, očito da više te poruke ne pale.”

“Kekin će biti velika pomoć Benčić koja se već umorila”

Rimac se osvrnuo i na rezultate Ivane Kekin.

Ivana Kekin: Za dva tjedna na biralištu ću zaokružiti Zorana Milanovića

“Kekin je odradila sjajnu kampanju za sebe i za Možemo. Ona jest bila vidljiva u Saboru, ali više kao netko tko se uključuje u replike itd. Pokazala je govorničke sposobnosti i sadržajne sposobnosti da bude političarka koju će građani slušati. Mislim da će ona u narednom razdoblju biti velika pomoć Sandri Benčić, koja se malo već umorila u prošlom mandatu”, poručio je.

Rezultat Marije Selak Raspudić na predsjedničkim izborima je dobra osnova za osnivanje nove političke stranke, ali ne bi smjela previše čekati, smatra Rimac.

“Ako želi imati stranku, ona bi morala već na lokalnim izborima polučiti neki uspeh jer je čekanje do izbora tri godine predugo razdbolje”, izjavio je.

Tomislav Jonjić kao outsider

Rimac je komentirao i kandidata Tomislava Jonjića.

“Jonjić se pojavio kao outsider među osam kandidata, osim Tokić Kartela koji je nešto drugo i pokazao se upravo u sučeljavanjima kao izuzetno dobar govornik koji respektira okolnosti o kojima govori. Maknuo je u stranu svoju ideološku paradigmu svaki puta kada se suočavao s pravnim ograničenjima, zahtjevima ili ugovorima države itd. Tu je djelovao odlično”, kazao je.

Međutim, završnim govorom nakon izbora je sve pokvario, ističe Rimac. “Jer se vratio u svoju emocionalnu frustrirajuću situaciju da njega nitko ne prati i praktički umjesto da se predstavi kao winner, on kao da je spremao govor za situaciju da je zadnji ili predzadnji i održao je govor o frustriranom čovjeku kojeg mediji ne prate”, poručio je Rimac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Plenković: Tko vjeruje da Milanović brani ljude od HDZ-a, neka mu je sa srećom Iskorak u socijalnoj skrbi: Što donosi Zakon o inkluzivnom dodatku?